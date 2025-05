i Autor: pixabay.com

QUIZ

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Państwa - miasta. Czy wiesz gdzie leży dana miejscowość? 10/10 nie dla każdego!

Pamiętasz grę państwa-miasta z dziecięcych lat? My proponujemy wam nową wersję tej zabawy! Zapraszamy was do czwartkowego tekstu z geografii - my podajemy miasto, a wy państwo! Nie będzie łatwo, 10/10 zdobędą tylko nieliczni!