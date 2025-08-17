Zięć z nożem napadł na teściową! Groził śmiercią i ukradł jej rentę

W powiecie chełmskim 59-letni mężczyzna napadł na swoją 88-letnią teściową, grożąc jej nożem i żądając pieniędzy.

Sprawca ukradł kobiecie ponad 2 tysiące złotych, które ta otrzymała ze świadczenia rentowego.

Mężczyzna od blisko roku znęcał się psychicznie nad starszą kobietą, wszczynając awantury i grożąc jej.

Sąd Rejonowy w Krasnymstawie aresztował napastnika na 3 miesiące; grozi mu do 20 lat więzienia za rozbój z użyciem niebezpiecznego przedmiotu.

Zięć terroryzował teściową od roku. Groził jej śmiercią

Do zdarzenia doszło w minioną środę w jednej z miejscowości w powiecie chełmskim. Dyżurny chełmskiej komendy otrzymał zgłoszenie o rozboju. Z relacji krewnej 88-latki wynikało, że do kobiety przyszedł jej zięć i zażądał pieniędzy, grożąc nożem.

Policjanci, którzy przyjechali na interwencję, zatrzymali 59-letniego sprawcę na terenie posesji, w jednym z budynków gospodarczych. Ustalili, że mężczyzna od blisko roku znęcał się nad starszą kobietą psychicznie.

- Trzymając w ręku nóż i grożąc jego użyciem zażądał od kobiety wydania pieniędzy, które otrzymała ze świadczenia rentowego. Jego łupem padło ponad 2 tysiące złotych, które miała przy sobie. Mężczyzna po wszystkim opuścił mieszkanie. (...) Będąc pod działaniem alkoholu wszczynał awantury, wyzywał ją, groził pozbawieniem życia i złośliwie utrudniał jej funkcjonowanie – relacjonuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Sąd Rejonowy w Krasnymstawie, na wniosek śledczych, zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego przedmiotu grozi mu kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Przemoc domowa. Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doświadcza przemocy, nie wahaj się szukać pomocy. Możesz skontaktować się z:

Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”: 800 120 002 (linia bezpłatna, czynna całą dobę).

Lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej.

Policją (numer alarmowy 112).

Potrącenie 84-latki na pasach w Zamościu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.