Zięć z nożem napadł na teściową! Groził śmiercią i ukradł jej rentę

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-08-17 15:35

59-letni mieszkaniec powiatu chełmskiego trafił na trzy miesiące do aresztu za napad na własną teściową. Mężczyzna, grożąc nożem, ukradł jej ponad 2 tysiące złotych, które kobieta otrzymała ze świadczenia rentowego. Jak się okazało, to kolejne przestępstwo na jego koncie. Od blisko roku znęcał się nad nią psychicznie, wszczynając awantury i grożąc śmiercią.

Zięć z nożem napadł na teściową! Groził śmiercią i ukradł jej rentę

i

Autor: Policja Lubelska
  • W powiecie chełmskim 59-letni mężczyzna napadł na swoją 88-letnią teściową, grożąc jej nożem i żądając pieniędzy.
  • Sprawca ukradł kobiecie ponad 2 tysiące złotych, które ta otrzymała ze świadczenia rentowego.
  • Mężczyzna od blisko roku znęcał się psychicznie nad starszą kobietą, wszczynając awantury i grożąc jej.
  • Sąd Rejonowy w Krasnymstawie aresztował napastnika na 3 miesiące; grozi mu do 20 lat więzienia za rozbój z użyciem niebezpiecznego przedmiotu.

Zięć terroryzował teściową od roku. Groził jej śmiercią

Do zdarzenia doszło w minioną środę w jednej z miejscowości w powiecie chełmskim. Dyżurny chełmskiej komendy otrzymał zgłoszenie o rozboju. Z relacji krewnej 88-latki wynikało, że do kobiety przyszedł jej zięć i zażądał pieniędzy, grożąc nożem.

Policjanci, którzy przyjechali na interwencję, zatrzymali 59-letniego sprawcę na terenie posesji, w jednym z budynków gospodarczych. Ustalili, że mężczyzna od blisko roku znęcał się nad starszą kobietą psychicznie.

- Trzymając w ręku nóż i grożąc jego użyciem zażądał od kobiety wydania pieniędzy, które otrzymała ze świadczenia rentowego. Jego łupem padło ponad 2 tysiące złotych, które miała przy sobie. Mężczyzna po wszystkim opuścił mieszkanie. (...) Będąc pod działaniem alkoholu wszczynał awantury, wyzywał ją, groził pozbawieniem życia i złośliwie utrudniał jej funkcjonowanie – relacjonuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Sąd Rejonowy w Krasnymstawie, na wniosek śledczych, zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego przedmiotu grozi mu kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Polecany artykuł:

13-latka zginęła na przejściu! Staranował ją nietrzeźwy 20-latek z audi. Tragic…

Przemoc domowa. Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doświadcza przemocy, nie wahaj się szukać pomocy. Możesz skontaktować się z:

  • Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”: 800 120 002 (linia bezpłatna, czynna całą dobę).
  • Lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej.
  • Policją (numer alarmowy 112).
Super Express Google News
Potrącenie 84-latki na pasach w Zamościu
Sonda
Czy przemoc wobec kobiet w Polsce to częste zjawisko?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TEŚCIOWA
ROZBÓJ
LUBELSKA POLICJA
ZIĘĆ
RENTA