i Autor: Shutterstock (2) 50-letni mężczyzna, mieszkaniec miejscowości Prawiedniki pod Lublinem, zginął w czasie remontowania dachu, zdj. ilustracyjne

Co mówi policja?

50-latek zginął na oczach partnerki! Śmiertelny wypadek na posesji. Reanimacja nie pomogła

50-letni mężczyzna, mieszkaniec miejscowości Prawiedniki pod Lublinem, zginął w czasie remontowania dachu. Do wypadku doszło we wtorek, 6 maja, w godzinach popołudniowych. Ok. godz. 16 jego partnerka powiadomiła służby ratownicze, że 50-latek spadł z wysokości. Mężczyzna był reanimowany na miejscu zdarzenia, ale na próżno. Sprawa trafiła do prokuratury.