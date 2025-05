To hit tegorocznych komunii. Podbija każde przyjęcie, lecz kosztuje krocie!

Maj to tradycyjnie czas pierwszych komunii, czyli rodzinnych spotkań, eleganckich przyjęć i dopracowanych niemalże w każdym detalu uroczystości. Rodzice o tej porze mają już zazwyczaj zarezerwowane sale, opłacone dekoracje czy dograne menu obiadowe, lecz do ostatniego dnia poszukują pomysłów na wyjątkowe dodatki, które wyróżnią ten dzień. Wśród nich królują rozmaite atrakcje takie jak fotobudki, animacje czy nawet niebanalne smakołyki, które dawniej kojarzyły się tylko i wyłącznie z luksusowymi weselami w Dubaju. O czym mowa?

Hit tegorocznych komunii. Tort dubajski podbija każde przyjęcie

Największym trendem ostatnich miesięcy w kwestii deserów bez wątpienia jest wszystko co związane z czekoladą dubajską. Nic więc dziwnego, że coraz częściej rodzice decydują się na zapewnienie na uroczystości tortu dubajskiego. To wyjątkowe ciasto, często przyozdobione jadalnym złotem i naszpikowane pistacjami. Popularność ma jednak swoją cenę, bowiem za kilogram tortu trzeba zapłacić średnio 300 zł, tym samym cały deser dla dużej rodziny może kosztować nawet 1000-1500 zł! To niemal tyle, co niektórzy wydają na cały katering w restauracji. Mimo dużych kosztów, wielu osobom chodzi po prostu o efekt wow i sprawienie radości dziecku.

Mam wiele zapytań o taki przysmak, jednak tu zawsze zaznaczam, że nie jest to tani smakołyk. Pistacje, ciasto kataifi i belgijska czekolada, których używam, nie należą do tanich produktów, a by wyjść "na swoje" muszę podnieść cenę - relacjonowała czytelniczka portalu edziecko.pl Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Organizacja przyjęcia komunijnego to prawdziwe wyzwanie logistyczne i finansowe. Trzeba bowiem zadbać o salę, catering, ubranie dla dziecka, prezenty, fotografa i wiele innych drobiazgów. Koszty rosną lawinowo, a rodzice często zadają sobie pytanie: ile to wszystko będzie kosztować? Okazuje się, że cena uroczystości uzależniona jest od wielu czynników, a przede wszystkim od miejsca przyjęcia, liczby gości, menu czy dodatkowych atrakcji. Koszt kameralnego obiadu z najbliższymi zaczyna się od 2-3 tys. zł, podczas gdy większe uroczystości to już koszt nawet 10-15 tys. zł.