Tak świętowali 3 maja w Lublinie. Polonez z rekordową liczbą par

Mariusz Mucha
Jacek Chlewicki
2026-05-03 15:50

Poszli po rekord i to tanecznym krokiem. W ramach obchodów Święta Konstytucji 3 Maja mieszkańcy Lublina tłumnie zatańczyli poloneza. To już tradycja, korowód złożony z kilkuset par ruszył spod Ratusza na Plac Litewski i był w tym roku wyjątkowo długi: na „parkiecie“ deptaka pojawiło się 617 par!

Tradycja trzeciomajowego poloneza sięga w Lublinie 2010 roku, na dwa lata pandemii taniec zawieszono. W 2019 roku szło w korowodzie ponad 300 par, w ubiegłym rok było ich około pięciuset. - Na początku przejście korowodu trwało około sześciu minut, dzisiaj mało jest dwudziestu - tłumaczą organizatorzy. Pomysł jest piękny i prosty zarazem. Do tradycyjnego polskiego tańca, do „chodzonego“ mógł stanąć każdy chętny, niezależnie od umiejętności tanecznych. Zresztą ci najbardziej oporni mogli skorzystać z pomocy i stanąć w parze z którymś z tancerzy ludowych, którzy licznie zjawili się pod Ratuszem. Ich umiejętności, uroda i zaangażowanie sprawiły, że dla wielu osób było to wielkie przeżycie.

- Z tak przystojnym kawalerem tańczyłam po raz ostatni chyba na maturze - uśmiecha się zadowolona 70-latka, która ruszyła do tańca w parze z pierwszej setki. - Pięknie, pięknie, pięknie, nie mogę się doczekać przyszłorocznego tańca - dodaje.

Oczywiście tego dnia, jak to na wielkie święto przystało - a rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest właśnie takim dniem - w tańcu nie zabrakło przedstawicieli lubelskich włodarzy: poloneza otwierał prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, a w pierwszy parach poszli m.in. europosłanka Marta Wcisło, wiceprezydent Anna Augustyniak i wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.

O tym, że par będzie wyjątkowo dużo, wiadomo było jeszcze zanim wybrzmiały pierwsze takty utworu, gdyż w piękny, upalny wręcz dzień na Placu Łokietka zjawiło się wiele osób. Korowód liczył kilkaset metrów - ostatnie pary szły jeszcze Krakowskim Przedmieściem, gdy czoło poloneza wywijało serpentyny po Placu Litewskim.

- Proszę państwa, mamy absolutny rekord, tańczyło 617 par - poinformowano tuż po tym, jak ostatnie pary pojawiły się na Placu Litewskim.

