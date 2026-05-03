Wszystko zaczęło się od niewinnego nagrania, na którym widać zawieszanie flagi Polski oraz flagi miasta Puławy. Film zamieszczono na Facebooku "wPuławach". Nikt nie spodziewał się, że wideo wywoła tak skrajne emocje i stanie się powodem internetowej burzy. Użytkownicy mediów społecznościowych, widząc wielobarwną flagę, błędnie uznali ją za symbol Ukrainy lub społeczności LGBT, co stało się pretekstem do wylania fali nienawiści.

"Co to k.....a jest?". Fala hejtu pod nagraniem

Pod materiałem wideo opublikowanym lokalnym profilu szybko pojawiły się dziesiątki wulgarnych i agresywnych komentarzy. Internauci nie zadali sobie trudu, by sprawdzić, co właściwie przedstawia flaga, od razu przechodząc do ataku. Wśród wpisów można było przeczytać: "Co to k.....a jest", "A ta flaga upadliny to po co ?", "Ściągaj to ku..wo!", "Co to za tęczowe gówno. Jaja sobie robisz człowieku?", "Bezczelność, już całkiem pop...ło. Do szwabów wyp...ć.".

Prezydent Puław: "Terroryzowanie, zastraszanie śmiercią!"

Na skandaliczną sytuację ostro zareagował prezydent Puław, Paweł Maj. W obszernym wpisie w mediach społecznościowych potępił nienawistne komentarze i wyjaśnił, że chodzi o oficjalną flagę miasta, która obowiązuje od wielu lat.

- To nasza puławska flaga. Terroryzowanie, zastraszanie śmiercią, obelgi, wyzwiska, nienawiść, życzenie kalectwa! Wszystko to z powodu barw puławskiej flagi! Naszej miejskiej flagi której barwami szczycimy się od 1996 roku!

- napisał prezydent.

Paweł Maj podkreślił, że fala hejtu wylała się pod materiałem pokazującym wywieszanie flagi Polski i Miasta w Puławach. Oskarżenia, że jest to flaga ukraińska czy LGBT, nazwał "szaleństwem obelg, gróźb i nienawiści". Prezydent zaapelował do autorów wpisów o opamiętanie.

- Jesteśmy dumni z naszych Puław, jej flagi i godła. Nieznajomość wyglądu swojej flagi nie usprawiedliwia niegodnych i obrzydliwych komentarzy pod jej adresem. Także pod adresem innych narodowości czy poglądów. Niech terroryści i szeryfowie internetu zaprzestaną ataków na na naszą flagę. Niech ignoranci i wszystko wiedzący - przed swym nieustannym osądem, zapoznają się z barwami flagi swojego miasta! Zaprzestańcie niszczenia i dewastacji wszystkiego wokół!

- zakończył swój wpis.

Mieszkańcy w szoku. "Robi się przykro"

Wielu mieszkańców Puław było zszokowanych poziomem agresji i niewiedzy, jaka pojawiła się w komentarzach. Część z nich stanęła w obronie miejskich symboli, wyrażając swoje zażenowanie.

- Patrząc na te komentarze, naprawdę robi się przykro… A to przecież flaga naszego miasta Puław. Warto najpierw poznać znaczenie, zanim wyda się opinię. Szanujmy to, co nasze - napisała jedna z internautek.

Inny komentujący przewidział, co może się wydarzyć.

- Zobaczyłem że zakłada flagę która ma więcej niż 3 kolory i już wiedziałem co się będzie dziać w komentarzach

- napisał internauta.

Flaga Puław - co oznaczają jej barwy?

Jak się okazuje, obecna tożsamość wizualna Puław została uregulowana uchwałą Rady Miasta już w 1996 roku, a wygląd współczesnej flagi w 2010 roku. Jak czytamy na oficjalnej stronie miasta:

"Flaga Miasta składa się z czterech pasów umieszczonych poziomo: od góry srebrnego, czerwonego, złotego i błękitnego. Flaga urzędowa Miasta składa się z czterech pasów umieszczonych poziomo: od góry srebrnego, czerwonego, złotego i błękitnego, a w centralnej części ma umieszczony herb Miasta (z szerokim obramowaniem w kolorze białym). Flaga stolikowa ma pionowo ułożone cztery pasy od lewej: srebrny, czerwony, złoty i błękitny, a także herb umieszczony w górnej części (z szerokim obramowaniem w kolorze białym)."