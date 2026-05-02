Zderzenie dwóch aut na ekspresówce. Kierowca i pasażerka peugeota zabrani do szpitala

Jacek Chlewicki
2026-05-02 21:33

Trasa ekspresowa S12/17 w kierunku Lublina jest już w pełni przejezdna po poważnym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Do incydentu doszło w miejscowości Sielce, a funkcjonariusze przekazali już informacje o przebiegu i przyczynach tego drogowego dramatu.

Zderzenie na trasie S12/17. Śmigłowiec ratunkowy w akcji

Groźny incydent miał miejsce na odcinku drogi ekspresowej S12/17 prowadzącym w stronę Lublina. Początkowe doniesienia wskazywały na okolice Chrząchówka, jednak mundurowi ostatecznie sprecyzowali, że do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Sielce. Z powodu prowadzonych działań ratunkowych przejazd był częściowo zablokowany, a kierowcy musieli poruszać się wyłącznie jednym pasem. W kolizji uczestniczyły dwa samochody osobowe marek Peugeot oraz Audi. Na miejsce natychmiast zadysponowano odpowiednie służby, a stan jednego z uczestników wymagał pilnego wezwania załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Poszkodowani trafili do szpitali w Lublinie

Peugeotem podróżowały dwie osoby. Za kierownicą siedział 29-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego, któremu towarzyszyła 28-letnia kobieta. Oboje odnieśli obrażenia i musieli zostać przetransportowani do placówek medycznych na terenie Lublina. Pasażerkę z miejsca zdarzenia zabrał śmigłowiec LPR.

Z kolei w audi znajdowało się łącznie pięć osób. Samochód ten prowadził 65-letni kierowca pochodzący z powiatu nowosądeckiego. W tym przypadku interwencja medyków okazała się zbędna i nikt z jadących tym wozem nie wymagał hospitalizacji.

Policja w Puławach bada przyczyny wypadku na ekspresówce

Pracujący na miejscu funkcjonariusze dość szybko określili wstępne powody tego drogowego zajścia. Z analizy śladów wynika, że kierujący peugeotem nie zachował odpowiedniego dystansu od poprzedzającego go pojazdu i uderzył w tył jadącego przed nim audi. Całkowite wyjaśnienie okoliczności i dokładny przebieg tego incydentu to teraz zadanie dla śledczych z Komendy Powiatowej Policji w Puław.

