Groźny wypadek pod Lublinem. Jedna osoba ranna

Wypadek na S12/17 w miejscowości Chrząchówek

Dwa samochody osobowe brały udział w zdarzeniu

Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala

W wyniku wypadku droga została częściowo zablokowana. Ruch w kierunku Lublina odbywał się jednym pasem, co powodowało utrudnienia dla kierowców. Na miejscu pracowali policjanci, którzy zabezpieczali teren oraz prowadzili czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia.

W zdarzeniu uczestniczyły dwa auta osobowe. Jak wynika z informacji przekazanych przez służby, jedna osoba została poszkodowana i wymagała hospitalizacji. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec LPR, który brał udział w akcji ratunkowej.

Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze, zwłaszcza w rejonie prowadzonych działań. Policja przypomina o konieczności dostosowania prędkości do warunków oraz zachowania uwagi.