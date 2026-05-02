Groźny wypadek pod Lublinem. Jedna osoba ranna

Jacek Chlewicki
2026-05-02 18:28

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w sobotę, 2 kwietnia, po godzinie 17 na trasie S12/17. W rejonie miejscowości Chrząchówek, na jezdni w kierunku Lublina, zderzyły się dwa samochody osobowe. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Autor: Policja Puławy/ Materiały prasowe
  • Wypadek na S12/17 w miejscowości Chrząchówek
  • Dwa samochody osobowe brały udział w zdarzeniu
  • Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala

W wyniku wypadku droga została częściowo zablokowana. Ruch w kierunku Lublina odbywał się jednym pasem, co powodowało utrudnienia dla kierowców. Na miejscu pracowali policjanci, którzy zabezpieczali teren oraz prowadzili czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia.

W zdarzeniu uczestniczyły dwa auta osobowe. Jak wynika z informacji przekazanych przez służby, jedna osoba została poszkodowana i wymagała hospitalizacji. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec LPR, który brał udział w akcji ratunkowej.

Czytaj też: Auta w rowie i na drzewie, wezwano śmigłowce LPR. Sześć osób poszkodowanych

Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze, zwłaszcza w rejonie prowadzonych działań. Policja przypomina o konieczności dostosowania prędkości do warunków oraz zachowania uwagi.

Tragiczny wypadek w Wesołej. Osobówka wylądowała na drzewie
WYPADEK