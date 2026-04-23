Popeyes w Lublinie przyciągnął tłumy! Chętni czekali ponad 12h pod centrum handlowym

Marta Grabiec
Mariusz Mucha
2026-04-23 13:25

Noc spędzili na dworze, pod kocem i z gorącą herbatą. Lekko zmarzli, czekając kilkanaście godzin w kolejce przed Centrum Handlowym Plaza w Lublinie. Ale co tam – opłacało się! Róża (19 l.), Łukasz (22 l.) i Kreweta (18 l.) zdobyli voucher na kanapki Popeyes – całkowicie za darmo przez cały rok. Na otwarciu pierwszego w Lublinie lokalu tej sieci, słynącej z kurczaka w stylu amerykańskiego Południa, pojawiło się oczywiście znacznie więcej fanów smażonego kurczaka. Nikt jednak nie odszedł z pustym brzuchem.

Otwarcie Popeyes w Lublinie
Galeria zdjęć 22

Historia marki Popeyes

Popeyes to globalna sieć restauracji serwujących przede wszystkim dania ze smażonego kurczaka, obecna w kilkudziesięciu krajach. Firma powstała w 1972 roku, a pierwszy lokal otwarto w Nowym Orleanie – działa do dziś.

Nazwa sieci nie pochodzi od znanego marynarza z fajką i puszką szpinaku, którego pierwowzorem był polski emigrant Frank Fiegel „Rocky”. Inspiracją dla założyciela, Alvina C. Copelanda, był Jimmy „Popeye” Doyle – detektyw z filmu Francuski łącznik (1971), granego przez Gene’a Hackmana.

Zanim Copeland stworzył Popeyes, próbował swoich sił w różnych biznesach. Prowadził m.in. pączkarnię z bratem, a jego pierwszy kurczakowy lokal „Chicken on the Run” okazał się porażką. Dopiero Popeyes przyniósł mu sukces.

Do fanów sieci należą znane osoby – Beyoncé serwowała kanapki Popeyes na swoim ślubie, a Anthony Bourdain, znany kucharz i podróżnik, często odwiedzał restaurację.

– Mam bezbożny i pełen poczucia winy pociąg do fast foodów – przyznawał.

Jak powstają kurczaki od Popeyes? Sprawdziliśmy to

Wytrwałość nagrodzona

Podobne emocje towarzyszyły młodym ludziom, którzy już w środę wieczorem zaczęli krążyć w okolicy wejścia do Plazy. Powód był prosty: przy otwarciu każdego nowego lokalu Popeyes rozdaje trzy vouchery na swoje flagowe kanapki – do wykorzystania trzy razy w tygodniu przez rok.

Aby uniknąć sytuacji z Warszawy, gdzie kolejka ustawiła się aż na 40 godzin przed otwarciem, firma wprowadziła nowe zasady – można ją było tworzyć dopiero od godziny 22.

Róża, Łukasz i Kreweta przyszli jednak już o 20:30. I to był strzał w dziesiątkę.

– Opłacało się, to była super przygoda – mówią.

Zaopatrzeni w koce, gorącą herbatę i przekąski spędzili noc na chłodzie. W pewnym momencie podjechał radiowóz.

– Policjant zapytał, czy wszystko jest w porządku i czy nie potrzebujemy pomocy. Wspierali nas też pracownicy ochrony – wspomina Róża.

Otwarciu towarzyszyła muzyka brassowa zespołu Dirty Horns, półfinalistów programu „Must Be The Music”. Klimat Nowego Orleanu doskonale komponował się z zapachem amerykańskich przypraw.

Róża zapowiada, że będzie korzystać z vouchera jak najczęściej.

– Będę przychodziła pieszo, a to długi spacer – śmieje się.

Jej kolega dodaje:

– A ja chyba będę mroził kanapki. Na razie jestem na redukcji, ale potem odmrożę i zjem.

Lubelski Popeyes jest 35. restauracją tej sieci w Polsce.

Galeria zdjęć 4
Sonda
Często jadasz w restauracjach typu fast food?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Popeyes