Wyniki LOTTO 3.05.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-05-04 0:10

Wyniki Lotto dzisiaj 3 maja 2026 roku to zestawienie liczb, które mogą odmienić Twoją niedzielę w grach Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada oraz Mini Lotto. Sprawdź, czy Twoje typy okazały się trafne i dzisiejsza pula nagród trafi właśnie do Twojej kieszeni. Przekonaj się natychmiast, czy masz powody do świętowania po weryfikacji swoich szczęśliwych numerów.

Autor: Robert Skowroński Dwie maszyny losujące z kulkami do gier liczbowych. W lewej, przezroczystej kuli, żółte, numerowane kulki w ruchu. W prawej kuli niebiesko-białe, również poruszające się kulki, symbolizujące nadzieję na wygraną.

Wyniki MultiMulti 3.05.2026

Godzina 14:00: 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 24, 26, 30, 31, 37, 40, 42, 44, 52, 57, 58, 75 oraz dodatkowo 44.

Godzina 22:00: 5, 10, 12, 17, 18, 19, 27, 30, 37, 38, 41, 42, 52, 56, 57, 64, 70, 72, 77, 78 oraz dodatkowo 19.

Wyniki EkstraPensja 3.05.2026

W losowaniu EkstraPensja w dniu 3 maja 2026 roku padły takie liczby: 7, 15, 16, 17, 22 oraz dodatkowo 4.

Wyniki MiniLotto 3.05.2026

W losowaniu MiniLotto w dniu 3 maja 2026 roku padły takie liczby: 2, 13, 18, 20, 35.

Wyniki Kaskada 3.05.2026

Godzina 14:00: 2, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 15, 19, 20, 22, 23.

Godzina 22:00: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 22, 23.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
