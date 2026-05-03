W niedzielne przedpołudnie w miejscowości Tuczna (woj. lubelskie) doszło do tragicznego zdarzenia drogowego. W jego wyniku zginął 28-letni kierujący motocyklem. Na miejscu interweniują służby ratunkowe oraz policja, która bada okoliczności zdarzenia.

- Około godziny 10.00 w miejscowości Tuczna doszło do wypadku śmiertelnego

- poinformowała Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej.

Wstępne ustalenia policji

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe oraz policję. Jak wynika z pierwszych informacji przekazanych przez funkcjonariuszy, do zderzenia doprowadziła 62-letnia kobieta kierująca Fordem. W

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 62 -letnia kierująca samochodem marki Ford podczas skręcania w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu motocykliście

- przekazuje bialska policja.

Niestety, siła uderzenia była tak duża, że życia 28-letniego kierowcy motocykla nie udało się uratować. Mężczyzna zginął na miejscu.

Na miejscu prokurator. Policja apeluje o ostrożność

Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Dokładne przyczyny i przebieg wypadku są obecnie przedmiotem śledztwa, które ma wyjaśnić, dlaczego doszło do tej tragedii.

- Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności zdarzenia

- przekazują policjanci.

Funkcjonariusze po raz kolejny zwracają się do kierowców z ważnym przypomnieniem. Warunki na drogach bywają zdradliwe, a chwila nieuwagi może kosztować kogoś życie.