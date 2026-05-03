Potrącenie na pasach i ucieczka

Do skrajnie niebezpiecznego zdarzenia, jak poinformowała w niedzielę policja, doszło 1 maja po godzinie 18:00. To właśnie wtedy 44-letni mężczyzna, siedzący za kierownicą BMW, nie zachował elementarnej ostrożności i z impetem wjechał w 10-letniego chłopca. Dziecko znajdowało się na oznakowanym przejściu dla pieszych, przeprowadzając swój rower. Jak informuje policja, kierowca nawet się nie zatrzymał - po prostu odjechał.

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 44-letni mieszkaniec gminy Izbica, kierując samochodem osobowym marki BMW, nie zachował należytej ostrożności i na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił 10-letniego chłopca, który przechodził przez jezdnię, przeprowadzając rower

- informuje podkomisarz Anna Chuszcza z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, gdzie przeszedł szczegółowe badania. Na szczęście, jak się okazało, 10-latek nie doznał poważniejszych obrażeń i jeszcze tego samego dnia mógł wrócić do domu. W tym czasie policjanci prowadzili już działania mające na celu ustalenie sprawcy. Dzięki szybkiej akcji udało się go namierzyć.

- Kierujący po potrąceniu chłopca odjechał z miejsca zdarzenia, lecz szybko został ustalony przez policjantów. Badanie alkomatem wykazało, że 44-latek znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy

- przekazuje policjantka.

To wideo mrozi krew w żyłach

Całe zdarzenie zostało uchwycone przez kamerę monitoringu pobliskiego sklepu. Policja zdecydowała się opublikować nagranie, by było ono przestrogą dla innych kierowców. Widać na nim moment, w którym samochód uderza w dziecko. Funkcjonariusze przypominają, że nawet najmniejsza ilość alkoholu we krwi znacząco obniża koncentrację i wydłuża czas reakcji, co może skończyć się tragedią.

Obecnie funkcjonariusze z Krasnegostawu prowadzą czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia. 44-letni mieszkaniec gminy Izbica musi liczyć się z surowymi konsekwencjami przed sądem.

Nagranie z wypadku opublikowano pod tym linkiem.