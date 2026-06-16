Obława po zabójstwie Simona Skrepeckiego. Służby publikują ważny apel do mieszkańców

W poniedziałkowy poranek w Białej Podlaskiej od kul zginął 44-letni obywatel Federacji Rosyjskiej.

Zastrzelony mężczyzna działał w przestrzeni publicznej jako artysta posługujący się pseudonimem Simon Skrepecki.

Mundurowi wciąż próbują ustalić tożsamość i schwytać osobę odpowiedzialną za oddanie strzałów.

Służby proszą naocznych świadków oraz osoby podróżujące autami o udostępnienie materiałów wideo.

Do tej pory ujęto dwóch obywateli Białorusi, jednak śledczy nie postawili im jeszcze żadnych zarzutów.

Policja zwróciła się z pilnym apelem do mieszkańców i kierowców po zabójstwie 44-letniego obywatela Rosji Roberta K., znanego pod pseudonimem Simon Skrepecki. Funkcjonariusze liczą na pomoc świadków oraz osób posiadających nagrania z samochodowych rejestratorów jazdy. Do wyjaśnienia okoliczności zbrodni powołano specjalną grupę śledczą.

Do zabójstwa doszło w poniedziałek rano na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Jak ustalili śledczy, między godz. 9.30 a 9.45 do 44-latka podszedł nieznany mężczyzna i oddał kilka strzałów z broni krótkiej. Gdy ofiara upadła na ziemię, napastnik podszedł bliżej i ponownie strzelił.

Specjalna grupa śledcza

We wtorek Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie podjął decyzję o powołaniu specjalnej grupy śledczej zajmującej się sprawą zabójstwa. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Policyjne działania koncentrują się obecnie na ustaleniu tożsamości sprawcy, jego zatrzymaniu oraz wyjaśnieniu wszystkich okoliczności zbrodni.

Policjanci podkreślają, że kluczowe znaczenie mogą mieć zarówno zeznania świadków, jak i nagrania z kamer samochodowych.

Policja wskazała konkretne miejsca

Funkcjonariusze proszą o kontakt wszystkie osoby, które w poniedziałek między godz. 8.30 a 10.30 poruszały się samochodami wyposażonymi w wideorejestratory w rejonie ulic:

Królowej Jadwigi,

Terebelskiej,

Sitnickiej,

Grunwaldzkiej,

a także na drodze krajowej nr 2 pomiędzy ulicami Sitnicką i Terebelską w Białej Podlaskiej.

Nagrania mogą pomóc w odtworzeniu trasy przemieszczania się sprawcy przed i po dokonaniu zabójstwa. Materiały można przekazywać funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej lub wysyłać bezpośrednio na adresy mailowe:

Policja prosi również wszystkie osoby, które były świadkami zdarzenia lub posiadają informacje mogące mieć znaczenie dla śledztwa, o kontakt pod numerem alarmowym 112 lub z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej pod numerem 47 814 12 10.

Ofiarą był krytyk władz Rosji

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak, zamordowany 44-latek był obywatelem Federacji Rosyjskiej i występował publicznie pod pseudonimem Simon Skrepecki.

– Prowadził działalność artystyczną, w której wyrażał krytykę wobec aktualnych poczynań, posunięć władz Federacji Rosyjskiej – powiedział rzecznik.

Według ustaleń śledczych oględziny wykazały siedem ran postrzałowych w obrębie głowy, klatki piersiowej i pleców. Na miejscu zabezpieczono m.in. telefon komórkowy ofiary, pieniądze, pięć łusek oraz pocisk kalibru 9 mm.

W związku ze sprawą zatrzymano dwóch obywateli Białorusi w wieku około 33–37 lat. Prokuratura zaznacza jednak, że ich ewentualny związek z zabójstwem jest nadal weryfikowany, a nikomu nie przedstawiono jeszcze zarzutów.

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