Egzekucja w Białej Podlaskiej. Nowe ustalenia śledczych. Zatrzymano dwóch mężczyzn

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-16 10:55

44-letni obywatel Rosji Robert K., znany pod pseudonimem Simon Skrepetski, został zastrzelony w Białej Podlaskiej. Do ataku doszło w biały dzień w pobliżu jego miejsca zamieszkania. Policja zatrzymała już dwóch obywateli Białorusi, a śledczy wyjaśniają ich ewentualny związek ze zbrodnią.

  • Ofiarą był 44-letni obywatel Rosji Robert K. (Simon Skrepetski)
  • Do zabójstwa doszło 15 czerwca w Białej Podlaskiej
  • Sprawca oddał w kierunku mężczyzny pięć strzałów z broni palnej
  • Pokrzywdzony zginął na miejscu

Podczas briefingu prasowego, który odbył się we wtorek (16.06) przed siedzibą Prokuratury Okręgowej w Lublinie, śledczy przedstawili informacje dotyczące zabójstwa 44-letniego Siemiona Skrepetskiego.

Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa 44-letniego obywatela Rosji Roberta K., znanego również pod pseudonimem Simon Skrepetski. Mężczyzna prowadził działalność artystyczną, w której krytykował politykę władz Federacji Rosyjskiej. Do zbrodni doszło 15 czerwca około godz. 9.50 przy ul. Królowej Jadwigi 3 w Białej Podlaskiej. Według śledczych do pokrzywdzonego podszedł nieustalony sprawca i oddał w jego kierunku dwa strzały z broni krótkiej. Gdy 44-latek upadł, napastnik podszedł bliżej i wystrzelił jeszcze trzy razy, po czym uciekł. Mężczyzna zginął na miejscu. Podczas oględzin stwierdzono siedem ran postrzałowych, a na miejscu zabezpieczono m.in. pięć łusek oraz pocisk kalibru 9 mm.

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Bezpośrednio po zgłoszeniu zabójstwa policja przeprowadziła szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. W jej trakcie, w pobliżu białoruskiego konsulatu, zatrzymano dwóch obywateli Białorusi w wieku 37 i 33 lat, których ewentualny związek ze sprawą jest obecnie wyjaśniany. Nie usłyszeli zarzutów. Śledztwo przejmie Prokuratura Okręgowa w Lublinie, a policja powoła specjalną grupę do prowadzenia czynności.

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BIAŁA PODLASKA