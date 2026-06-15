Strzelanina w Białej Podlaskiej. Co się wydarzyło na spokojnym osiedlu? Czy to była egzekucja?

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
Grzegorz Kluczyński
Konsultacja: Grzegorz Kluczyński
2026-06-15 15:12

Egzekucja? Najpewniej zbrodnia, do której doszło w poniedziałek przed południem na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej była zaplanowana i sprawca wiedział, przed kim pociąga za spust. Ofiara, mężczyzna w średnim wieku był cudzoziemcem. Trwa obława.

Strzały na spokojnym osiedlu

Do zabójstwa doszło przed godziną 10.00 na ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Sprawca oddał strzały z broni palnej w kierunku innego mężczyzny. Padło kilka strzałów. Ofiara, potężnej postury mężczyzna padł martwy na trawnik. Miał rany postrzałowe głowy.

Obława za sprawcą

Zabójca zbiegł, od razu zarządzono alarm i obławę. Jak przypuszczają policjanci, mogło to być zaplanowane.

- Wystawione zostały posterunki blokadowe, trwają kontrole pojazdów i penetracja terenu - informują policjanci. - Niewykluczone, że zdołał przebrać się w inne ubrania aby zmylić pogoń.

Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają istotne informacje w tej sprawie prosimy o kontakt z numerem alarmowym numeru 112. Jak nieoficjalnie wiadomo, ofiara pochodził zza wschodniej granicy.

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Środki ostrożności w placówkach oświatowych

W związku z obławą podjęto działania zabezpieczające żłobki, przedszkola i szkoły. Jak poinformował Michał Litwiniuk, prezydent Białej Podlaskiej, do placówek skierowano patrole straży miejskiej, które wspierają działania służb. "Nasze placówki pracują w codziennym trybie, ale pozostają zamknięte dla osób trzecich i są patrolowane przez Straż Miejska Biała Podlaska. Rodzice uczniów niepełnoletnich otrzymali za pośrednictwem dziennika elektronicznego informację o tym, że dzieci po zajęciach należy osobiście odebrać ze szkoły" - przekazał prezydent w mediach społecznościowych i zaapelował, by śledzić wyłącznie oficjalne doniesienia służb.

Strzelanina w Białej Podlaskiej. Nie żyje mężczyzna. Trwa obława
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