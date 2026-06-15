Strzelanina w Białej-Podlaskiej. Nie żyje mężczyzna

Do zdarzenia doszło przed godziną 10 w poniedziałek, 15 czerwca. Jak przekazał rzecznik lubelskiej policji podinspektor Andrzej Fijołek, napastnik najprawdopodobniej użył broni palnej i oddał kilka strzałów w kierunku drugiego mężczyzny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.

- Policja prowadzi intensywne czynności. Trwa obława za sprawcą, a dla wszystkich funkcjonariuszy w mieście ogłoszono alarm. Prowadzone są kontrole pojazdów, ustawiono blokady na drogach oraz trwa przeszukiwanie terenu. Funkcjonariusze ustalają zarówno tożsamość ofiary, jak i sprawcy - przekazał Radiu ESKA oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

Po ataku sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Mimo natychmiastowo podjętej pomocy życia postrzelonego mężczyzny nie udało się uratować. Na obecnym etapie śledztwa policja nie ujawnia tożsamości ofiary ani osoby odpowiedzialnej za atak. Nie wiadomo też, jaki był motyw sprawcy.

Zobaczcie zdjęcia z miejsca tragicznego zdarzenia w galerii poniżej:

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Usłyszała strzały pod blokiem. „Myślałam, że ktoś strzela do gołębi”

Świadkowie zdarzenia nadal są w szoku po tragedii.

– Na początku myślałam, że ktoś strzela do gołębi. Chwilę później dotarła do mnie informacja, że został zastrzelony człowiek. To coś okropnego, człowiek nie może w to uwierzyć. Niedawno mieliśmy tu inne tragiczne wydarzenie, a teraz znowu coś takiego. To wygląda jak jakiś Teksas - mówi reporterce Radia ESKA kobieta, która była świadkiem zdarzenia.

Mieszkanka okolicznego w bloku dalej nie potrafi uwierzyć, że doszło do zabójstwa.

– Dostałam telefon od kolegi, który mieszka niedaleko. Powiedział tylko: „Nie wychodź z domu, pod blokiem doszło do strzelaniny”. Byłam przerażona. Usłyszałam dwa strzały, bo mieszkam na pierwszym piętrze, ale wtedy jeszcze nie wiedziałam, co się stało. Dopiero później dowiedziałam się, że zginął człowiek. Kto to zrobił i dlaczego – tego nie wiem - przekazała w rozmowie z reporterką.

Pilny apel policji o pomoc w odnalezieniu podejrzewanego o zabójstwo

W mieście trwa szeroko zakrojona akcja policyjna. Funkcjonariusze prowadzą obławę na sprawcę, a w ramach działań wprowadzono między innymi blokady dróg i kontrole pojazdów.

Policja zwraca się z pilnym apelem do wszystkich osób, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu okoliczności sprawy oraz odnalezieniu sprawcy. Każda, nawet pozornie nieistotna informacja, może okazać się kluczowa dla śledczych.

Osoby posiadające wiedzę na temat zdarzenia proszone są o niezwłoczny kontakt z numerem alarmowym 112 lub z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej pod numerem telefonu 47 814 12 10.