Egzekucja w Białej Podlaskiej. Siemion Skrepetski kpił z Putina. Zginął od kul zamachowca

Nie żyje Siemion Skrepetski, 44-letni rosyjski artysta i performer znany z krytyki Putina oraz Kadyrowa.

Do zabójstwa doszło 15 czerwca rano przy ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.

Według nieoficjalnych informacji sprawca oddał strzały w głowę.

Skrepetski od 2021 roku mieszkał w Polsce po ucieczce przed rosyjskim reżimem.

W sieci publikował materiały wyśmiewające Kreml i pokazywał kierowane pod swoim adresem groźby.

Nie żyje Siemion Skrepetski (44 l.), rosyjski artysta i performer obśmiewający reżim Putina, szydzący z czeczeńskiego satrapy Kadyrowa, humorem często bezkompromisowym i odważnym kpiący od lat z putinowskiego Kremla. W poniedziałek rano dosięgły go kule zamachowca, który zastrzelił go jak szedł po zakupy osiedlową alejką w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Rosjanin mieszkał tam od kilku lat, wstęp do "mateczki Rosyi" miał bowiem zamknięty. Służby szukają zabójcy, lepiej powiedzieć, zabójców, bo w egzekucję zamieszane były najpewniej kilka osób.

Jeszcze kilka dni temu Skrepetski paradował w okolicy ambasady Rosji w Berlinie, gdzie ubrany w niby paradny mundur rosyjski oblepiony orderami i skórzaną "szubą" na głowie przechadzał się trzymając flagę Rosji w tylnej kieszeni spodni. Dwugłowy carski orzeł umieszczony na niej często lądował w śmietniku.

- Przechodnie byli zdziwieni, ale zachwyceni, skąd dostają flagę - cieszył się w necie. Siemion dzierżył w ręku namalowany przez siebie obraz. Odważny: karykatura Putina, niczym dzieciątko z ikon siedzące na kolanach u Stalina. Cieszył się potem, jakie wrażenie zrobił na "licznych patriotach". Chwalił się tym na swoim kanale na Telegramie, gdzie obserwuje go prawie 12 tysięcy osób. Pokazywał, że grożą mu śmiercią.

- Po wojnie Kadyrow osobiście zgwałci cię na rozkaz Putina. Ciebie znaleźć, to sześciosekundowa operacja (termin rosyjski określający błyskawiczną akcję, np. antyterrorystów - przyp. red). Także tak, szykuj się - pisał mu niedawno internauta.

Autor: Facebook / reprodukcja Mariusz Mucha / Super Express

Do zbrodni doszło w poniedziałek, 15 czerwca około 10 rano. Skrepetski, ubrany w kraciaste spodnie i czerwoną bluzę z kapturem szedł chodnikiem między pawilonami handlowymi a parkingiem przy ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. W mieście tym, odległym od granicy z Białorusią zaledwie o 40 km mieszkał od pewnego czasu z rodziną. Do Polski trafił w 2021 uciekając przed siepaczami rosyjskiego reżimu. Początkowo mieszkał w ośrodku dla uchodźców, potem wynajmował w tym mieście mieszkanie. Nie wiadomo, czy na tym osiedlu. Niewykluczone, że sprawcy wcześniej go obserwowali i miejsce egzekucji wybrali doskonale: leży dosłownie o minutę jazdy autem do obwodnicy (kierunek Lublin-Terespol) albo kilka minut do autostrady w stronę Warszawy.

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- Strzelano w głowę - dowiedzieliśmy się nieoficjalnie. Od razu ruszyła obława i... zalew fejków w internecie. A to, że ofiar już jest kilka, a to, że to początek masowego zabijania i sprawca idzie po dzieci do przedszkoli... Wiadomo było, że zabity pochodzi zza wschodniej granicy, początkowo myślano, że to porachunki przygraniczne.

- Cały czas policjanci z Białej Podlaskiej wspierani przez policjantów z KWP w Lublinie wykonują czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy. Jednocześnie informujemy, że na terenie powiatu bialskiego nie doszło do innych zdarzeń z wykorzystaniem broni. Prosimy o korzystanie tylko ze sprawdzonych źródeł informacji i niepowielanie nieprawdziwych wiadomości - apelowali policjanci.

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