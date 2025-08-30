Do wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę, 30 sierpnia 2025 r., kilka minut po godz. 1:00.

Miejsce zdarzenia: prosty, nieoświetlony odcinek drogi krajowej nr 48 w miejscowości Białobrzegi.

31-letni mieszkaniec Świdnika szedł poboczem w kierunku Poizdowa.

Został potrącony przez fiata ducato, którym kierował 45-letni mieszkaniec gminy Siemien.

Kierowca był trzeźwy.

Do wypadku doszło kilka minut po godzinie 1, na prostym i nieoświetlonym odcinku drogi. Jak ustalili policjanci, 31-letni mieszkaniec Świdnika poruszał się poboczem w kierunku Poizdowa. W pewnym momencie został uderzony przez kierującego fiatem ducato – 45-letniego mieszkańca gminy Siemien. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca był trzeźwy. Niestety pieszy zmarł na miejscu zdarzenia.

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczono ciało ofiary do dalszych badań. Droga przez kilka godzin była częściowo zablokowana, a funkcjonariusze prowadzili czynności procesowe i wyjaśniali okoliczności tragedii.

Apel policji

Policja przypomina, że bezpieczeństwo na drodze zależy od odpowiedzialności każdego uczestnika ruchu. Piesi powinni pamiętać o obowiązku używania elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym – to prosty sposób, by zwiększyć swoją widoczność i szanse na uniknięcie niebezpieczeństwa. Ważne jest również poruszanie się poboczem po lewej stronie drogi, twarzą do nadjeżdżających pojazdów.

Funkcjonariusze zwracają się także do kierowców o zachowanie rozwagi, dostosowywanie prędkości do warunków panujących na drodze i szczególną ostrożność na nieoświetlonych odcinkach tras. – Uważajmy na drogach – chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią – podkreśla podkomisarz Jagoda Maj.

