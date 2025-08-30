- Do wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę, 30 sierpnia 2025 r., kilka minut po godz. 1:00.
- Miejsce zdarzenia: prosty, nieoświetlony odcinek drogi krajowej nr 48 w miejscowości Białobrzegi.
- 31-letni mieszkaniec Świdnika szedł poboczem w kierunku Poizdowa.
- Został potrącony przez fiata ducato, którym kierował 45-letni mieszkaniec gminy Siemien.
- Kierowca był trzeźwy.
Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczono ciało ofiary do dalszych badań. Droga przez kilka godzin była częściowo zablokowana, a funkcjonariusze prowadzili czynności procesowe i wyjaśniali okoliczności tragedii.
Apel policji
Policja przypomina, że bezpieczeństwo na drodze zależy od odpowiedzialności każdego uczestnika ruchu. Piesi powinni pamiętać o obowiązku używania elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym – to prosty sposób, by zwiększyć swoją widoczność i szanse na uniknięcie niebezpieczeństwa. Ważne jest również poruszanie się poboczem po lewej stronie drogi, twarzą do nadjeżdżających pojazdów.
Funkcjonariusze zwracają się także do kierowców o zachowanie rozwagi, dostosowywanie prędkości do warunków panujących na drodze i szczególną ostrożność na nieoświetlonych odcinkach tras. – Uważajmy na drogach – chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią – podkreśla podkomisarz Jagoda Maj.