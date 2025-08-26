Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 25 sierpnia, około godz. 18:15 w miejscowości Dziecinin na trasie DK17.

20-letni kierowca BMW jechał pasem do wyprzedzania w kierunku Lublina.

Z niewyjaśnionych przyczyn ominął z lewej strony wysepkę i wjechał na przeciwny pas ruchu.

Doszło do czołowego zderzenia z mercedesem.

Kierowca BMW z ciężkimi obrażeniami został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Lublinie.

61-letnia pasażerka mercedesa zmarła w szpitalu.

W poniedziałek 25 sierpnia 2025 roku, około godziny 18:15, na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Dziecinin (powiat krasnostawski) doszło do tragicznego wypadku samochodowego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów z krasnostawskiej komendy, 20-letni mieszkaniec Zamościa, kierujący samochodem osobowym marki BMW, jechał pasem przeznaczonym do wyprzedzania w kierunku Lublina. W pewnym momencie, z niewyjaśnionych przyczyn, ominął z lewej strony wysepkę znajdującą się na końcu pasa, po czym wjechał na przeciwległy pas ruchu. Tam doszło do czołowego zderzenia z samochodem marki Mercedes, prowadzonym przez 62-latka z województwa wielkopolskiego, który podróżował z 61-letnią pasażerką.

W wyniku wypadku kierowca BMW z ciężkimi obrażeniami został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Lublinie. Kierowca Mercedesa trafił karetką do szpitala w Krasnymstawie, natomiast jego 61-letnia pasażerka, mimo udzielonej pomocy medycznej, zmarła w szpitalu.

Na miejscu zdarzenia do późnych godzin wieczornych pracowali krasnostawscy policjanci. Ruch na drodze krajowej nr 17 odbywał się w tym czasie drogami serwisowymi. Funkcjonariusze prowadzą czynności wyjaśniające pod nadzorem prokuratora. Policja przypomina o konieczności dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze – zarówno natężenia ruchu, jak i pogody czy stanu nawierzchni. - Bezpieczeństwo na drogach zależy od nas samych – od decyzji, które podejmujemy – podkreśliła podkom. Anna Chuszcza z krasnostawskiej policji.

