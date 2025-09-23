Śmiertelne potrącenie niani z dzieckiem na pasach. Kierowca usłyszał wyrok

Tragedia w Lublinie. Niania z dzieckiem potrącona na pasach

Do tragicznego zdarzenia doszło 15 lutego 2023 roku na ulicy Szeligowskiego w Lublinie. Kierowca, cofając pojazdem dostawczym, potrącił na przejściu dla pieszych kobietę wiozącą w wózku małe dziecko. Kobieta, która była nianią, zmarła po dziesięciu dniach w szpitalu. Dziecku na szczęście nic się nie stało.

Ucieczka z miejsca wypadku i próba uniknięcia odpowiedzialności?

Prokuratura oskarżyła kierowcę o ucieczkę z miejsca zdarzenia oraz próbę uniknięcia odpowiedzialności karnej. Miał on „znacznie utrudnić ustalenie okoliczności zdarzenia oraz jego stanu psychofizycznego w chwili zdarzenia”. W trakcie śledztwa mężczyzna nie przyznawał się do winy. Twierdził, że uderzył jedynie w gumowy słupek przy drodze i był świadkiem upadku kobiety, która jego zdaniem zasłabła.

Oskarżony Grzegorz M. nie przyznał się również do ucieczki z miejsca wypadku, tłumacząc, że opuścił je dopiero pół godziny po odjeździe karetki, a następnie wraz z pasażerem zgłosił się na policję, aby złożyć zeznania jako świadek, „bo nie chciał mieć problemów”.

Półtora roku więzienia za śmierć na pasach

Ponad dwa i pół roku od tych dramatycznych zdarzeń, sąd w Lublinie wydał wyrok w sprawie tragicznego wypadku. Kierowca dostawczaka został skazany na półtora roku bezwzględnego więzienia. Kobieta zmarła w szpitalu kilka dni po wypadku.

Siedem lat bez prawa jazdy

Oprócz kary pozbawienia wolności, Grzegorz M. otrzymał zakaz prowadzenia pojazdów na okres siedmiu lat. Wyrok nie jest prawomocny. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy którakolwiek ze stron będzie składać apelację.

