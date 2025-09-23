Śmiertelne potrącenie niani z dzieckiem na pasach. Kierowca usłyszał wyrok

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-09-23 15:55

Sprawa śmiertelnego potrącenia na pasach w Lublinie dobiegła końca. Sąd podjął decyzję w sprawie kierowcy, który w lutym 2023 roku potrącił nianię z dwuletnim dzieckiem. Kobieta zmarła w szpitalu. Jaki wyrok usłyszał sprawca tej tragedii?

Śmiertelne potrącenie niani z dzieckiem na pasach. Kierowca usłyszał wyrok

i

Autor: Pixabay.com
Lublin SE Google News

Tragedia w Lublinie. Niania z dzieckiem potrącona na pasach

Do tragicznego zdarzenia doszło 15 lutego 2023 roku na ulicy Szeligowskiego w Lublinie. Kierowca, cofając pojazdem dostawczym, potrącił na przejściu dla pieszych kobietę wiozącą w wózku małe dziecko. Kobieta, która była nianią, zmarła po dziesięciu dniach w szpitalu. Dziecku na szczęście nic się nie stało.

Polecany artykuł:

Niemieccy policjanci nie wierzyli własnym oczom. Polka w białym BMW pobiła reko…

Ucieczka z miejsca wypadku i próba uniknięcia odpowiedzialności?

Prokuratura oskarżyła kierowcę o ucieczkę z miejsca zdarzenia oraz próbę uniknięcia odpowiedzialności karnej. Miał on „znacznie utrudnić ustalenie okoliczności zdarzenia oraz jego stanu psychofizycznego w chwili zdarzenia”. W trakcie śledztwa mężczyzna nie przyznawał się do winy. Twierdził, że uderzył jedynie w gumowy słupek przy drodze i był świadkiem upadku kobiety, która jego zdaniem zasłabła.

Oskarżony Grzegorz M. nie przyznał się również do ucieczki z miejsca wypadku, tłumacząc, że opuścił je dopiero pół godziny po odjeździe karetki, a następnie wraz z pasażerem zgłosił się na policję, aby złożyć zeznania jako świadek, „bo nie chciał mieć problemów”.

Półtora roku więzienia za śmierć na pasach

Ponad dwa i pół roku od tych dramatycznych zdarzeń, sąd w Lublinie wydał wyrok w sprawie tragicznego wypadku. Kierowca dostawczaka został skazany na półtora roku bezwzględnego więzienia. Kobieta zmarła w szpitalu kilka dni po wypadku.

Siedem lat bez prawa jazdy

Oprócz kary pozbawienia wolności, Grzegorz M. otrzymał zakaz prowadzenia pojazdów na okres siedmiu lat. Wyrok nie jest prawomocny. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy którakolwiek ze stron będzie składać apelację.

Polecany artykuł:

Ta naklejka na auto jest obowiązkowa. Musi ją mieć każdy kierowca. Jak ją otrzy…
Jak otrzymać naklejkę Umweltzone?
21 zdjęć
Masz prawo jazdy? Sprawdź, czy teraz udałoby Ci się zdać egzamin
Pytanie 1 z 10
Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno ci jechać w terenie zabudowanym?
Ta naklejka jest obowiązkowa. Jak ją zdobyć?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POTRĄCENIE
PROCES
SĄD
ŚMIERTELNY WYPADEK
WYROK
WYPADEK