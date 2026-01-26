Seria rozbojów na nastolatkach w Krasnymstawie. 17-latek aresztowany

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-01-26 8:07

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie zatrzymali 17-latka podejrzanego o serię rozbojów na dwóch nieletnich. Do zdarzeń doszło w styczniu na terenie Krasnegostawu. Decyzją sądu młody mężczyzna został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące.

Seria rozbojów na nastolatkach w Krasnymstawie. 17-latek aresztowany

i

Autor: KPP Krasnystaw/ Materiały prasowe
  • Policjanci z KPP w Krasnymstawie zatrzymali 17-latka podejrzanego o rozboje
  • Do przestępstw doszło w styczniu na terenie Krasnegostawu
  • Sprawca działał wobec dwóch 15-latków z gmin Siedliszcze i Fajsławice
  • W okresie od 16 do 20 stycznia kilkukrotnie zabierał pieniądze, stosując przemoc
  • Sprawca został szybko zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu
  • Sąd zastosował wobec 17-latka tymczasowy areszt na 2 miesiące

Zawiadomienie w tej sprawie wpłynęło do krasnostawskiej komendy 22 stycznia. Mieszkanka powiatu zgłosiła się wraz ze swoim nieletnim synem i poinformowała, że chłopiec był kilkukrotnie atakowany przez starszego nastolatka. Do zdarzeń miało dochodzić w okresie od 16 do 20 stycznia, kiedy sprawca zabierał mu pieniądze. Dzień później, 21 stycznia, pokrzywdzony został uderzony w twarz po odmowie oddania gotówki.

Z ustaleń policjantów wynika, że 17-latek trzykrotnie, stosując przemoc, doprowadził do stanu bezbronności 15-latka z gminy Siedliszcze, a następnie zabrał mu pieniądze. W jednym z przypadków uderzył chłopca, powodując obrażenia ciała.

Czytaj też: "Chciałbym przeprosić z całego serca". Ruszył proces 20-latka oskarżonego o spowodowanie wypadku w Chełmie. Zginęło dwóch 18-latków

Funkcjonariusze ustalili również, że w tym samym czasie podejrzany dwukrotnie dopuścił się podobnych czynów wobec innego 15-latka z gminy Fajsławice. W tym przypadku również miał stosować przemoc oraz groźby jej użycia, aby zabrać pieniądze.

- Szybkie działania operacyjne, analiza zgromadzonych informacji oraz skuteczna praca kryminalnych pozwoliły na szybkie zatrzymanie sprawcy - informuje podkomisarz Anna Chuszcza, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.

Czytaj też: Oszustwo „na wnuczka” w centrum Lublina. 91-latka straciła 65 tysięcy złotych. 18-latek zatrzymany

17-latek trafił do policyjnego aresztu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił już następnego dnia na przedstawienie zarzutów oraz skierowanie do sądu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku – nastolatek najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Orszak Trzech Króli w Lublinie. W tym roku wyglądał inaczej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRASNYSTAW