Seria rozbojów na nastolatkach w Krasnymstawie. 17-latek aresztowany

Policjanci z KPP w Krasnymstawie zatrzymali 17-latka podejrzanego o rozboje

Do przestępstw doszło w styczniu na terenie Krasnegostawu

Sprawca działał wobec dwóch 15-latków z gmin Siedliszcze i Fajsławice

W okresie od 16 do 20 stycznia kilkukrotnie zabierał pieniądze, stosując przemoc

Sprawca został szybko zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu

Sąd zastosował wobec 17-latka tymczasowy areszt na 2 miesiące

Zawiadomienie w tej sprawie wpłynęło do krasnostawskiej komendy 22 stycznia. Mieszkanka powiatu zgłosiła się wraz ze swoim nieletnim synem i poinformowała, że chłopiec był kilkukrotnie atakowany przez starszego nastolatka. Do zdarzeń miało dochodzić w okresie od 16 do 20 stycznia, kiedy sprawca zabierał mu pieniądze. Dzień później, 21 stycznia, pokrzywdzony został uderzony w twarz po odmowie oddania gotówki.

Z ustaleń policjantów wynika, że 17-latek trzykrotnie, stosując przemoc, doprowadził do stanu bezbronności 15-latka z gminy Siedliszcze, a następnie zabrał mu pieniądze. W jednym z przypadków uderzył chłopca, powodując obrażenia ciała.

Czytaj też: "Chciałbym przeprosić z całego serca". Ruszył proces 20-latka oskarżonego o spowodowanie wypadku w Chełmie. Zginęło dwóch 18-latków

Funkcjonariusze ustalili również, że w tym samym czasie podejrzany dwukrotnie dopuścił się podobnych czynów wobec innego 15-latka z gminy Fajsławice. W tym przypadku również miał stosować przemoc oraz groźby jej użycia, aby zabrać pieniądze.

- Szybkie działania operacyjne, analiza zgromadzonych informacji oraz skuteczna praca kryminalnych pozwoliły na szybkie zatrzymanie sprawcy - informuje podkomisarz Anna Chuszcza, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.

Czytaj też: Oszustwo „na wnuczka” w centrum Lublina. 91-latka straciła 65 tysięcy złotych. 18-latek zatrzymany

17-latek trafił do policyjnego aresztu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił już następnego dnia na przedstawienie zarzutów oraz skierowanie do sądu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku – nastolatek najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.