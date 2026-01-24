To będzie najlepszy czas na zmiany, ale zakazany owoc będzie kusił! Horoskop tygodniowy na końcówkę stycznia

Horoskop tygodniowy na 25-31 stycznia 2026. Co mówią gwiazdy dla Twojego znaku zodiaku?

Baran (21.03-20.04):

Teraz zatriumfujesz! Od dawna chcesz uporać się z załatwieniem pewnej sprawy i w tym tygodniu masz ogromne szanse na sfinalizowanie tego zadania. Poznasz słodki smak zwycięstwa, a przecież nie jest to dla ciebie ostatnio aż tak częste wydarzenie. Rada: Zamknij w tym tygodniu sprawy, które odkładałeś na później. Gwiazdy sprzyjają rozpoczynaniu nowego rozdziału w życiu i nowym przedsięwzięciom.

Byk (21.04-20.05):

Pomożesz komuś. Na początku tygodnia zaskoczy cię telefon od kogoś bliskiego, kto nagle będzie potrzebował twojej pomocy. Będzie chodziło o jakieś praktyczne sprawy. Możliwe, że będziesz musiał wybrać się w podróż do osoby, która do ciebie zadzwoniła. Rada: Ta wizyta wyjdzie ci tylko na dobre, bo przy okazji odnowisz starą znajomość. Nie doceniałeś jej, a teraz za nią zatęsknisz.

Bliźnięta (21.05-21.06):

Korzystaj z chwili. Zamiast zastanawiać się nad tym, co przyniesie przyszłość, po prostu ciesz się tym, co cię w życiu spotkało. Czasami warto jest zrezygnować z dalekosiężnych planów na rzecz nowych, w tym przypadku po prostu o wiele lepszych. W dodatku wszyscy będą z tego zadowoleni. Rada: Masz zdawałoby się nieracjonalne przekonanie, że właśnie w ten nowy sposób powinieneś działać. I dalszy rozwój wypadków potwierdzi twoje przeczucia.

Rak (22.06-22.07):

Ryzykowny krok. W tym tygodniu może cię kusić jakiś zakazany owoc. Uważaj, bo lepszy wróbel w garści, niż gołąb na dachu, chociaż teraz tak ci się nie wydaje. Przekonasz się o tym bardzo szybko, więc szkoda twojego czasu na bujanie w obłokach. Rada: Akurat w tym wypadku nie warto, byś podejmował ryzyko. Ten krok tylko zamieszałby w twoim życiu, a zysków nie miałbyś z niego absolutnie żadnych.

Lew (23.07-22.08):

Nie odkładaj nic na później. To, o czym myślisz od dłuższego czasu, wymaga więcej przygotowań. Nie ma już sensu odkładać tego na później. W tym tygodniu jest najlepszy czas na odkrycia, a właśnie ich potrzeba ci, zanim twoje plany nabiorą wreszcie bardziej konkretnych kształtów. Zacznij więc działać. Rada: Skorzystaj z wiedzy nowo poznanych osób, one podpowiedzą ci, jak zrealizować twój plan w sposób niemal perfekcyjny. Wszystko ci się uda załatwić!

Panna (23.08-22.09):

Zmienisz otoczenie. Nigdy byś się nie spodziewał zmian, które teraz czekają cię w życiu. Ale jakkolwiek by one nie były zaskakujące, z pewnością nie będą miały negatywnego wpływu na twoje dalsze życie. Wręcz przeciwnie, nawet jeśli coś stracisz, to więcej zyskasz. Rada: Po prostu poddaj się biegowi wydarzeń, bo los jeszcze nigdy nie sprzyjał ci tak, jak teraz. Wszystko ułoży się samo.

Waga (23.09-22.10):

Zrób listę i działaj. Od dłuższego czasu wahasz się, czy zmienić coś zdecydowanie w swoim życiu. Pora na podjęcie decyzji, bo gwiazdy sprzyjają zmianie. Musisz tylko wybrać właściwy moment i sposób załatwienia sprawy, a potem zacznij działać. Rada: Spisz wszystkie argumenty za i przeciw zmianom, które właśnie rozważasz. Potem wyciągnij wnioski i od razu zacznij działania we właściwym kierunku.

Skorpion (23.10-21.11):

Zyskasz przyjaciela. Ktoś w twoim otoczeniu bardzo chciałby się do ciebie zbliżyć, a ty nie chcesz o tym nawet słyszeć. Tymczasem ta zdawałoby się zupełnie niepasująca do ciebie osoba bardzo cię przypomina i może ci bardzo wiele zaoferować. Daj jej koniecznie szansę. Rada: Pomyśl o tym, z czym sam nigdy nie dasz sobie rady. Nowa znajomość będzie oznaczała znaczne polepszenie w tej sferze życia,

Strzelec (22.11-21.12):

Ciekawe spotkanie. Osoba, którą cenisz i podziwiasz, postanowi skontaktować się z tobą osobiście. Bezpośrednim powodem tego może być co prawda jakieś drobne nieporozumienie między wami, ale w toku rozmowy okaże się, że macie ze sobą bardzo wiele wspólnego. Rada: Jeżeli będziesz pozytywnie nastawiony do tej osoby i tego spotkania, wygrasz. Najwięcej zyskasz, przymykając oko na jej wady.

Koziorożec (22.12-19.01):

Pozwól sobie na relaks. Zmęczenie, jakie ostatnimi czasy odczuwasz, bierze się z nadmiaru obowiązków, jakie na siebie wziąłeś. Nie rezygnuj z prób przerzucenia ich na kogoś innego, jednak w bardziej pomysłowy sposób, niż dotychczas. Znajdź bardziej skuteczne argumenty od dotychczasowych. Rada: Nie musisz zawsze za wszystko zabierać się samodzielnie, bo to wcale nie jest niezbędne. Pozwól sobie na odpoczynek i relaks, bo to ci się należy.

Wodnik (20.01-18.02):

Nie rezygnuj tak łatwo. W tym tygodniu ktoś może zacząć krytykować twoje poczynania, ale w zupełnie niesprawiedliwy sposób. Nie możesz się łatwo poddawać. Teraz musisz działać uparcie i nie oglądać się na innych. Potem okaże się, że dobrze zrobiłeś. Rada: Nie zwracaj uwagi na gderanie, bo ci ludzie nie mają racji, gdy tak uparcie krytykują twoje poczynania.

Ryby (19.02-20.03):

Nie szukaj dziury w całym. Twoja życiowa szansa nadejdzie dopiero w przyszłym tygodniu, jednak ponieważ z pewnością już teraz domyślasz się, o co może chodzić, powinieneś zacząć przygotowania. Nie lekceważ tej sytuacji, możesz zyskać wiele. Rada: Działaj zgodnie z własną intuicją. Obecny układ niekoniecznie jest tym, w czym powinieneś trwać za wszelką cenę.

Niezależnie od tego, co mówią gwiazdy, pamiętaj, że to Ty jesteś kowalem swojego losu. Horoskop to jedynie wskazówka, a ostateczne decyzje należą do Ciebie. Wykorzystaj ten tydzień jak najlepiej i spełniaj swoje marzenia!