Imiona od wieków budzą emocje, niosą ze sobą znaczenie, historię i kulturowe skojarzenia. Choć ich odbiór bywa subiektywny, rozwój technologii sprawia, że nawet takie kwestie mogą zostać przeanalizowane przez sztuczną inteligencję. Tym razem AI postanowiła przyjrzeć się damskim imionom i wskazać to, które uznała za najpiękniejsze wszech czasów.

Najpiękniejsze imię damskie

Według AI najpiękniejszym imieniem damskim wszechczasów jest imię Anna. Dlaczego właśnie taki wybór? Okazuje się, że to imię ponadczasowe, obecne w niemal każdej kulturze i epoce. Ma w sobie prostotę, klasę i ogromną siłę znaczenia - wywodzi się z hebrajskiego imienia Channah, oznaczającego „łaska”, „wdzięk”. Co ważne, brzmi dobrze zarówno u małej dziewczynki, jak i u dojrzałej kobiety.

Ile osób w Polsce nosi imię Anna?

Imię Anna uznane przez sztuczną inteligencję najpiękniejszym imieniem wszechczasów jest popularne w Polsce od lat, a statystyki mówią same za siebie. Okazuje się bowiem, że obecnie w naszym kraju żyje aż milion sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści kobiet o tym imieniu! W 2024 roku nazwano tak 1310 nowonarodzonych pociech i tym samym imię Anna w rankingu powszechności jest na szczycie listy.

Imię Anna traci na popularności? Kiedyś było wybierane częściej

Spoglądając na statystyki a dokładnie częstotliwość nadań imienia Anna w Polsce widzimy jednak, że rodzice coraz rzadziej decydują się nazywać tak dzieci. W 2000 roku urodziło się bowiem 5104 Anien, w 2006 r. 4989, a w 2024 r. - jak wspominaliśmy - tylko 1310. Trend spadkowy jest więc widoczny gołym okiem.

Imieniny Anny - daty

Osoby o imieniu Anna imieniny obchodzą w następujących terminach:

10 stycznia

27 lutego

7 czerwca

9 czerwca

23 czerwca

15 lipca

26 lipca

1 września.