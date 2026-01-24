AI wybrała najpiękniejsze damskie imię wszechczasów. W Polsce nosi je 1 068 330 kobiet!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-01-24 2:21

Sztuczna inteligencja przeanalizowała trendy, statystyki i gusta z różnych epok, by wyłonić najpiękniejsze damskie imię wszech czasów. Choć wybór może zaskakiwać, w Polsce nosi je aż 1 068 330 kobiet, co tylko potwierdza jego ponadczasową popularność i wyjątkowy charakter.

To imię nosiły nasze babcie. Od prawie dekady nikt nie nadał go córce

i

Autor: Freepik.com
Lublin SE Google News

Imiona od wieków budzą emocje, niosą ze sobą znaczenie, historię i kulturowe skojarzenia. Choć ich odbiór bywa subiektywny, rozwój technologii sprawia, że nawet takie kwestie mogą zostać przeanalizowane przez sztuczną inteligencję. Tym razem AI postanowiła przyjrzeć się damskim imionom i wskazać to, które uznała za najpiękniejsze wszech czasów.

Najpiękniejsze imię damskie

Według AI najpiękniejszym imieniem damskim wszechczasów jest imię Anna. Dlaczego właśnie taki wybór? Okazuje się, że to imię ponadczasowe, obecne w niemal każdej kulturze i epoce. Ma w sobie prostotę, klasę i ogromną siłę znaczenia - wywodzi się z hebrajskiego imienia Channah, oznaczającego „łaska”, „wdzięk”. Co ważne, brzmi dobrze zarówno u małej dziewczynki, jak i u dojrzałej kobiety.

Polecany artykuł:

Od 2016 roku to imię dostały tylko dwa noworodki. Oznacza "miłośnika Boga"

Ile osób w Polsce nosi imię Anna?

Imię Anna uznane przez sztuczną inteligencję najpiękniejszym imieniem wszechczasów jest popularne w Polsce od lat, a statystyki mówią same za siebie. Okazuje się bowiem, że obecnie w naszym kraju żyje aż milion sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści kobiet o tym imieniu! W 2024 roku nazwano tak 1310 nowonarodzonych pociech i tym samym imię Anna w rankingu powszechności jest na szczycie listy.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zakazane imiona w Polsce. Agata, Weronika czy Paweł były nie do przyjęcia

To najpopularniejsze imiona dla dzieci w Warszawie w 2025 roku!
26 zdjęć

Imię Anna traci na popularności? Kiedyś było wybierane częściej

Spoglądając na statystyki a dokładnie częstotliwość nadań imienia Anna w Polsce widzimy jednak, że rodzice coraz rzadziej decydują się nazywać tak dzieci. W 2000 roku urodziło się bowiem 5104 Anien, w 2006 r. 4989, a w 2024 r. - jak wspominaliśmy - tylko 1310. Trend spadkowy jest więc widoczny gołym okiem.

Imieniny Anny - daty

Osoby o imieniu Anna imieniny obchodzą w następujących terminach:

  • 10 stycznia
  • 27 lutego
  • 7 czerwca
  • 9 czerwca
  • 23 czerwca
  • 15 lipca
  • 26 lipca
  • 1 września.
Quiz z imion. Zgadniesz czy to imię męskie czy żeńskie?
Pytanie 1 z 10
Czy Alwi to imię:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IMIĘ
IMIĘ DLA DZIEWCZYNKI