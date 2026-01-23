Najbardziej wysunięta na wschód miejscowość w Polsce. Zaskakujące położenie

Najbardziej wysuniętym na wschód miejscem w Polsce jest okolica wsi Zosin, położonej w gminie Horodło, w województwie lubelskim. Punkt ten znajduje się nad rzeką Bug, która na tym odcinku wyznacza granicę państwową między Polską a Ukrainą.

To teren słabo zurbanizowany, zdominowany przez krajobraz rolniczy i dolinę rzeki. Zosin znany jest również z przejścia granicznego, jednak sam najbardziej wysunięty punkt na wschód znajduje się poza zwartą zabudową wsi. Najbardziej wysunięte na wschód miejsce w Polsce nie jest oznaczone monumentalnym obeliskiem ani rozbudowaną infrastrukturą turystyczną. To punkt geograficzny, który funkcjonuje głównie w opracowaniach kartograficznych i geograficznych.

Wschodnia granica Polski

Granica w tym rejonie ma charakter naturalny i od lat przebiega wzdłuż Bugu. Rzeka stanowi ważny element krajobrazu i jednocześnie wyznacza wschodni kraniec terytorium państwa. Najbardziej wysunięty na wschód punkt Polski symbolicznie pokazuje, jak daleko na wschód sięga kraj – znacznie dalej, niż wielu osobom się wydaje, zwłaszcza tym kojarzącym wschodnią Polskę głównie z dużymi miastami regionu.

