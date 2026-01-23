Nauczyciel z Zamościa skazany za przestępstwa seksualne wobec uczennicy

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-01-23 11:13

Sąd Rejonowy w Krasnymstawie na 2 lata i 8 miesięcy więzienia skazał nauczyciela z Zamościa oskarżonego o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnione wobec małoletniej uczennicy. Mężczyzna ma też dożywotni zakaz działalności dotyczącej dzieci i młodzieży.

Nauczyciel z Zamościa skazany za przestępstwa seksualne wobec uczennicy

i

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe
  • Sąd Rejonowy w Krasnymstawie skazał nauczyciela z Zamościa
  • Kara: 2 lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności
  • Sprawa dotyczy przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
  • Pokrzywdzona: małoletnia uczennica szkoły podstawowej
  • Ujawniono korespondencję z uczennicą oraz ślady jej kasowania
  • Zakaz zbliżania się i kontaktu z pokrzywdzoną: 8 lat
  • Dożywotni zakaz pracy z dziećmi i młodzieżą

O wydanym przez sąd wyroku w tej sprawie poinformował w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu prok. Rafał Kawalec. - Z uwagi na charakter sprawy, a przede wszystkim dobro osoby pokrzywdzonej, nie udzielamy dodatkowych informacji o ustaleniach poczynionych w sprawie czy o treści zarzutów – powiedział PAP Kawalec.

Sprawa dotyczy nauczyciela jednej ze szkół podstawowych w Zamościu, któremu zarzucono popełnienie dwóch przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Jak podał Kawalec w komunikacie prasowym, w śledztwie m.in. przesłuchano szereg świadków, zabezpieczono zapisy z monitoringu oraz nośniki elektroniczne, które poddano badaniom przez biegłych. - W szczególności w oparciu o wyniki badań zabezpieczonych nośników ujawniono treść korespondencji prowadzonej przez oskarżonego z pokrzywdzoną, a także ślady kasowania korespondencji przez oskarżonego – zaznaczył.

Czytaj też: "Chciałbym przeprosić z całego serca". Ruszył proces 20-latka oskarżonego o spowodowanie wypadku w Chełmie. Zginęło dwóch 18-latków

Sąd przesłuchał małoletnią pokrzywdzoną z udziałem biegłego psychologa. Oskarżony nauczyciel początkowo nie przyznał się winy i odmówił składania wyjaśnień. - Podczas kolejnego przesłuchania przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, wyraził żal i krytyczny stosunek do swojego zachowania jak też wolę zadośćuczynienia za swoje zachowanie - dodał Kawalec.

Polecany artykuł:

Oszpecił 40-latka i dźgnął nożem 16-latka. To kolejna zbrodnia na jego koncie! …

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Zamościu we wrześniu ub. roku. Sprawa została jednak przekazana do prowadzenia do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie, który w środę wydał wyrok. Kawalec poinformował, że sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i przy modyfikacji kwalifikacji prawnej jednego z nich wymierzył karę łączną w wymiarze 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Czytaj też: "Piękna kobieta, uśmiechnięta i żywiołowa". Emilia po kłótni z mężem wyszła z auta i już nie wróciła

Sąd orzekł także wobec mężczyzny zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej i zakaz kontaktowania się z nią przez 8 lat. Ponadto orzekł dożywotni zakaz zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów i działalności związanych z wychowywaniem, edukacją, leczeniem małoletnich i opieką nad nimi.

Wyrok jest nieprawomocny.

Oszpecił 40-latka i dźgnął nożem 16-latka. To jego kolejna zbrodnia
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRASNYSTAW
KRASNYSTAW LUBELSKIE
ZAMOŚĆ