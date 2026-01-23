Sąd Rejonowy w Krasnymstawie skazał nauczyciela z Zamościa

Kara: 2 lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności

Sprawa dotyczy przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Pokrzywdzona: małoletnia uczennica szkoły podstawowej

Ujawniono korespondencję z uczennicą oraz ślady jej kasowania

Zakaz zbliżania się i kontaktu z pokrzywdzoną: 8 lat

Dożywotni zakaz pracy z dziećmi i młodzieżą

O wydanym przez sąd wyroku w tej sprawie poinformował w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu prok. Rafał Kawalec. - Z uwagi na charakter sprawy, a przede wszystkim dobro osoby pokrzywdzonej, nie udzielamy dodatkowych informacji o ustaleniach poczynionych w sprawie czy o treści zarzutów – powiedział PAP Kawalec.

Sprawa dotyczy nauczyciela jednej ze szkół podstawowych w Zamościu, któremu zarzucono popełnienie dwóch przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Jak podał Kawalec w komunikacie prasowym, w śledztwie m.in. przesłuchano szereg świadków, zabezpieczono zapisy z monitoringu oraz nośniki elektroniczne, które poddano badaniom przez biegłych. - W szczególności w oparciu o wyniki badań zabezpieczonych nośników ujawniono treść korespondencji prowadzonej przez oskarżonego z pokrzywdzoną, a także ślady kasowania korespondencji przez oskarżonego – zaznaczył.

Sąd przesłuchał małoletnią pokrzywdzoną z udziałem biegłego psychologa. Oskarżony nauczyciel początkowo nie przyznał się winy i odmówił składania wyjaśnień. - Podczas kolejnego przesłuchania przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, wyraził żal i krytyczny stosunek do swojego zachowania jak też wolę zadośćuczynienia za swoje zachowanie - dodał Kawalec.

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Zamościu we wrześniu ub. roku. Sprawa została jednak przekazana do prowadzenia do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie, który w środę wydał wyrok. Kawalec poinformował, że sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i przy modyfikacji kwalifikacji prawnej jednego z nich wymierzył karę łączną w wymiarze 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd orzekł także wobec mężczyzny zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej i zakaz kontaktowania się z nią przez 8 lat. Ponadto orzekł dożywotni zakaz zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów i działalności związanych z wychowywaniem, edukacją, leczeniem małoletnich i opieką nad nimi.

Wyrok jest nieprawomocny.