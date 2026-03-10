Mężczyźni o tym imieniu są sprawiedliwi i rodzinni. Jest delikatne i składa się z trzech liter

Niektóre imiona są krótkie, ale kryją w sobie wyjątkową historię i głęboką symbolikę. Idealnym tego przykładem jest męskie imię składające się zaledwie z trzech liter. Od wieków kojarzone jest ze spokojem, sprawiedliwością oraz silnym przywiązaniem do rodziny. Ma biblijne korzenie i coraz częściej pojawia się wśród imion nadawanych dzieciom.

To biblijne imię wraca do łask. Ma tylko trzy litery i piękne znaczenie

Niektóre imiona, choć bardzo krótkie, mają wyjątkowo bogate korzenie i są obecne w kulturze od tysięcy lat. Jedno z nich szczególnie wyróżnia się prostotą - składa się zaledwie z trzech liter, a mimo to jest rozpoznawalne niemal na całym świecie. Jego historia sięga czasów biblijnych i wiąże się z postacią, która od wieków symbolizuje sprawiedliwość, odpowiedzialność i troskę o najbliższych. Mowa oczywiście o imieniu Noe.

Skąd pochodzi imię Noe?

Imię Noe ma bardzo długą historię i wywodzi się z języka hebrajskiego, gdzie oznacza "odpoczynek" lub "pocieszenie". Dodatkowo imię to znane jest również z przekazów biblijnych - nosił je patriarcha, który według tradycji zbudował arkę i ocalił swoją rodzinę oraz zwierzęta przed potopem. Z tego powodu imię bywa kojarzone z nadzieją, ocaleniem i nowym początkiem.

Współcześnie Noe zyskuje coraz większą popularność, a jego symbolika sprawia, że wielu rodziców wybiera je dla swoich dzieci nie tylko ze względu na jego głębokie kulturowe i religijne znaczenie, ale również ze względu na prostotę i minimalizm.

Imię Noe w Polsce

Obecnie w Polsce imię Noe nosi 434 mężczyzn, więc nie jest to nadzwyczaj duża ilość. Co ciekawe jednak, w ostatnich latach nadań imienia jest więcej. Tylko w 2025 roku urodziło się 58 chłopców o tym imieniu, a w 2024 38. Spoglądając na statytsyki widać gołym okiem, iż na początku lat 2000 imię nie cieszyło się popularnością - zaczęło ją zyskiwać dopiero w ostatnim czasie.

