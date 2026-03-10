Te osoby stanowią tylko 10 proc. populacji. Dominują nad resztą

Leworęczni mają przewagę? Naukowcy wskazali cechę, która może tłumaczyć ich sukcesy

Leworęczni od lat fascynują naukowców. Jest ich wyraźna mniejszość, a mimo to w sporcie, sztuce czy życiu publicznym regularnie pojawiają się nazwiska osób, które właśnie lewą rękę mają dominującą. Nowe badanie sugeruje, że za tym zjawiskiem może stać nie tyle sprawność manualna, ile psychika.

Dlaczego leworęczność wciąż istnieje?

Leworęczność od dawna jest zagadką dla naukowców. Skoro większość ludzi jest praworęczna, wydawałoby się, że z czasem ta cecha powinna całkowicie zaniknąć. Tak się jednak nie stało. Statystyki pokazują, że odsetek leworęcznych utrzymuje się na podobnym poziomie od wielu pokoleń – około jednej dziesiątej populacji. Według części badaczy może to oznaczać, że leworęczność daje w pewnych sytuacjach przewagę.

Nowe badanie naukowców

Jak podaje portal national-geographic.pl, zespół psychologów z Uniwersytetu Chieti-Pescara we Włoszech postanowił dokładniej przyjrzeć się tej sprawie. Wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym Scientific Reports, a badanie przeprowadzono w dwóch etapach. Najpierw ponad 1100 osób wypełniło szczegółowe ankiety dotyczące dominacji ręki oraz cech osobowości. Naukowcy sprawdzali m.in.:

poziom lęku,

skłonność do depresji,

chęć rywalizacji z innymi.

W kolejnym etapie część uczestników zaproszono do laboratorium. Tam wykonywali zadanie polegające na jak najszybszym umieszczaniu kołków w specjalnej tablicy z otworami. Wyniki eksperymentu zaskoczyły badaczy. Okazało się, że leworęczni wcale nie byli szybsi w zadaniu manualnym. W wielu przypadkach praworęczni radzili sobie nawet lepiej. To oznacza, że ewentualna przewaga leworęcznych nie wynika ze sprawności rąk. Naukowcy zaczęli więc dokładniej analizować wyniki testów psychologicznych.

Leworęczni są bardziej nastawieni na rywalizację

Największa różnica pojawiła się właśnie w psychice uczestników. Badanie pokazało, że osoby leworęczne częściej wykazują:

silniejszą potrzebę rywalizacji,

większą determinację w walce o zwycięstwo,

mniejszą skłonność do wycofywania się ze stresujących sytuacji.

Innymi słowy, gdy pojawia się presja lub konkurencja, leworęczni rzadziej rezygnują i częściej podejmują wyzwanie. Tym samym może powiedzieć, że osoby leworęczne pod tym aspektem dominują nad praworęcznymi.