Zderzenie auta z hulajnogą w Zamościu. 13-latek trafił do szpitala

Wypadek na ulicy Św. Piątka w Zamościu

zdarzenie miało miejsce na zamojskiej ulicy Świętego Piątka

kobieta prowadząca auto marki Hyundai wykonywała manewr skrętu na plac parkingowy

poszkodowanym jest trzynastoletni użytkownik elektrycznego jednośladu

ranny nastolatek wymagał pomocy medycznej w placówce leczniczej

badania nie wykazały obecności alkoholu u żadnej ze stron

Niebezpieczna sytuacja rozegrała się w poniedziałkowe popołudnie, krótko przed godziną szesnastą, na ulicy Świętego Piątka na terenie Zamościa. Funkcjonariusze pracujący na miejscu kolizji wstępnie zrekonstruowali przebieg tego niepokojącego incydentu. Z ich relacji wynika, że czterdziestoletnia kobieta siedząca za kierownicą hyundaia przemieszczała się od strony ulicy Żdanowskiej w stronę Młyńskiej.

„Skręcając w prawo na teren sklepowego parkingu nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu hulajnogą elektryczną, który poruszał się z przeciwnego kierunku jazdy, drogą dla rowerów” - informuje podkomisarz Dorota Krukowska – Bubiło z KMP Zamość.

13-latek w szpitalu po zderzeniu z autem

Trzynastolatek jadący hulajnogą odniósł widoczne obrażenia i wymagał natychmiastowej interwencji medyków. Wezwana na miejsce załoga pogotowia ratunkowego sprawnie zajęła się rannym chłopcem, zabierając go prosto na oddział miejscowego szpitala. Policyjne badanie trzeźwości potwierdziło, że oboje uczestnicy wypadku byli trzeźwi.

Mundurowi zwracają uwagę, że nadejście cieplejszych dni lawinowo zwiększa liczbę miłośników dwóch kółek na miejskich ścieżkach.

Policjanci stanowczo proszą wszystkich zmotoryzowanych o wzmożoną czujność, zwłaszcza w okolicach przejść dla pieszych i przecinających jezdnię ścieżek rowerowych. Zwiększona uwaga jest absolutnie konieczna podczas wykonywania manewrów skrętu, opuszczania prywatnych posesji czy włączania się do ruchu drogowego z miejskich parkingów. Nawet krótkotrwała utrata koncentracji za kierownicą może zaowocować dramatycznym w skutkach wypadkiem, który dla bezbronnego cyklisty lub użytkownika hulajnogi nierzadko kończy się tragicznymi konsekwencjami.