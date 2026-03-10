Ukrainiec z nazistowskimi plakatami. 68-latek wyrzucony z Polski. Ma zakaz wjazdu do Polski

68-letni obywatel Ukrainy podróżował pociągiem do Polski

w jego bagażu znaleziono ponad 50 plakatów propagujących nazizm

zatrzymania dokonano na kolejowym przejściu granicznym w Dorohusku

mężczyzna usłyszał zarzut propagowania nazizmu

grozi za to kara do 3 lat więzienia

został wydalony z Polski i otrzymał zakaz wjazdu do Schengen na 5 lat

Wpadł podczas kontroli na granicy

Do zdarzenia doszło w miniony czwartek na przejściu kolejowym w Dorohusku. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, podczas kontroli pociągu wjeżdżającego do Polski, sprawdzili bagaż jednego z pasażerów. W jego torbie znaleźli ponad 50 plakatów zawierających treści propagujące nazistowski ustrój państwa.

O sprawie natychmiast poinformowano policjantów z komisariatu w Dorohusku. Mundurowi przyjechali na miejsce i zatrzymali wskazanego przez celników mężczyznę. Zabezpieczono również wszystkie znalezione plakaty.

68-latek w rozmowie z funkcjonariuszami tłumaczył, że przewoził materiały z zamiarem ich sprzedaży, aby zarobić pieniądze.

Zarzuty za propagowanie nazizmu

Następnego dnia zatrzymany usłyszał zarzut propagowania nazizmu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za takie przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Na tym jednak sprawa się nie zakończyła. W związku z naruszeniem polskiego prawa policjanci wystąpili do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu do kraju pochodzenia.

Zakaz wjazdu na 5 lat

Straż Graniczna podjęła decyzję o wydaleniu mężczyzny z Polski. - 68-latek opuścił już terytorium naszego kraju - informuje nadkomisarz Ewa Czyż z KMP Chełm.

Dodatkowo otrzymał zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz innych państw strefy Schengen na okres 5 lat.