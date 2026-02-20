Policja rozbiła gang oszustów z Ukrainy. Ludzie tracili oszczędności całego życia

Jacek Chlewicki
2026-02-20 9:48

Dzwonili do ofiar, podawali się za policjantów, bankowców i prokuratorów, a potem wyciągali oszczędności życia. Policjanci z Lublina rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która miała na koncie dziesiątki oszustw w całej Polsce i straty sięgające blisko miliona złotych.

  • 5 zatrzymanych obywateli Ukrainy w wieku 21–45 lat
  • 2 kobiety wśród podejrzanych
  • ponad 20 pokrzywdzonych
  • straty sięgają blisko 1 mln zł
  • działalność od kwietnia 2024 do stycznia 2025
  • areszt tymczasowy na 3 miesiące
  • grozi im do 10 lat więzienia

Policjanci z Lublina rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która przez wiele miesięcy wyłudzała pieniądze od mieszkańców całego kraju. Przestępcy podszywali się pod funkcjonariuszy, pracowników banków i prokuratorów. Poszkodowanych jest ponad 20 osób, a straty sięgają blisko miliona złotych. Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie, zatrzymali pięć osób – obywateli Ukrainy w wieku od 21 do 45 lat. Wśród nich są dwie kobiety w wieku 21 i 45 lat. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała od kwietnia 2024 roku do stycznia 2025 roku na terenie całej Polski. Oszuści kontaktowali się telefonicznie z wybranymi osobami, podając się za pracowników banków, policjantów lub prokuratora. Przekonywali rozmówców, że ich oszczędności są zagrożone i należy je „zabezpieczyć”.

W praktyce oznaczało to nakłanianie do wykonania przelewu na wskazane konto lub do zainstalowania aplikacji do zdalnego pulpitu. Przestępcy tłumaczyli to koniecznością wgrania oprogramowania antywirusowego. W ten sposób uzyskiwali dostęp do rachunków bankowych i przejmowali pieniądze. Łącznie oszukanych zostało ponad 20 osób. Straty oszacowano na blisko milion złotych. Policja nie wyklucza, że liczba pokrzywdzonych i kwota wyłudzeń może wzrosnąć.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, gdzie usłyszeli zarzuty oszustwa oraz „prania brudnych pieniędzy” w ramach działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Sąd zastosował wobec wszystkich tymczasowy areszt na trzy miesiące. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. - To kolejne zatrzymanie w tej sprawie. Rok wcześniej policjanci zatrzymali 6 osób w tym szefa grupy przestępczej. Sprawa ma charakter rozwojowy - podkreśla podinsp. Andrzej Fijołek, Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

