QUIZ. Gwiazdy Hollywood! Pokazujemy zdjęcie, a ty wskazujesz, w którym filmie grał

Piotr Margielewski
2026-02-20 4:00

Gotowi na hollywoodzkie wyzwanie? Przygotowaliśmy quiz, który przetestuje Waszą wiedzę o kinowych ikonach! Na ekranie pojawi się zdjęcie gwiazdy, a Waszym zadaniem będzie odgadnięcie, w którym filmie zagrała. Sprawdźcie, czy pamiętacie ich kultowe role i czy potraficie rozpoznać je nawet w mniej oczywistych kreacjach. Zmierzcie się z naszym quizem i udowodnijcie, że jesteście prawdziwymi fanami Hollywood!

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Puste fotele kinowe w kolorze czerwonym dominują na pierwszym planie, rozciągając się w głąb pomieszczenia. Oparcia foteli są wykonane z teksturowanego materiału. Ściany boczne, utrzymane w odcieniu ciemnej czerwieni, ozdobione są jaśniejszymi panelami i wyposażone w podłużne lampy ścienne emitujące ciepłe, białe światło oraz ciemne głośniki. W oddali widoczne są drzwi ewakuacyjne z zielonymi piktogramami, a także dwa ciemne obiekty przypominające głośniki na górze ściany, wszystko to częściowo rozmyte.
Pytanie 1 z 10
W których z tych filmów zagrał aktor ze zdjęcia?
Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

QUIZ SE
HOLLYWOOD