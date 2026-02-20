Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Gwiazdy Hollywood! Pokazujemy zdjęcie, a ty wskazujesz, w którym filmie grał
2026-02-20 4:00
Gotowi na hollywoodzkie wyzwanie? Przygotowaliśmy quiz, który przetestuje Waszą wiedzę o kinowych ikonach! Na ekranie pojawi się zdjęcie gwiazdy, a Waszym zadaniem będzie odgadnięcie, w którym filmie zagrała. Sprawdźcie, czy pamiętacie ich kultowe role i czy potraficie rozpoznać je nawet w mniej oczywistych kreacjach. Zmierzcie się z naszym quizem i udowodnijcie, że jesteście prawdziwymi fanami Hollywood!