Oszustwo „na wnuczka” w centrum Lublina. 91-latka straciła 65 tysięcy złotych

Jacek Chlewicki
2026-01-16 13:34

W centrum Lublina policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu zatrzymali 18-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwie metodą "na wnuczka". Młody mieszkaniec Gdyni odebrał od 91-letniej seniorki 65 tysięcy złotych. Przy zatrzymanym funkcjonariusze znaleźli także nóż.

Autor: KMP Lublin/ Materiały prasowe

Operacyjni prowadzili działania w związku z serią oszustw wymierzonych w osoby starsze. Z posiadanych informacji wynikało, że na terenie Lublina działa grupa planująca kolejne przestępstwo. Jej celem miała stać się 91-letnia mieszkanka miasta.

Sprawcy wykorzystując metodę wyłudzania pieniędzy „na wnuczka” nakłonili seniorkę do przygotowania paczki z zwartością oszczędności. Kobieta przekazała kurierowi 65 000 złotych - informuje podinspektor Kamil Gołębiowski z KMP Lublin. 

Policjanci zatrzymali 18-latka bezpośrednio po odebraniu pieniędzy. Miał przy sobie koperty z gotówką należącą do emerytki. Podczas interwencji funkcjonariusze ujawnili również nóż. Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Następnego dnia podejrzany usłyszał zarzut udziału w oszustwie. Po przesłuchaniu w prokuraturze został doprowadzony do sądu, który zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Za zarzucany czyn grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

