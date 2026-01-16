Oszustwo „na wnuczka” w centrum Lublina. 91-latka straciła 65 tysięcy złotych

Operacyjni prowadzili działania w związku z serią oszustw wymierzonych w osoby starsze. Z posiadanych informacji wynikało, że na terenie Lublina działa grupa planująca kolejne przestępstwo. Jej celem miała stać się 91-letnia mieszkanka miasta.

- Sprawcy wykorzystując metodę wyłudzania pieniędzy „na wnuczka” nakłonili seniorkę do przygotowania paczki z zwartością oszczędności. Kobieta przekazała kurierowi 65 000 złotych - informuje podinspektor Kamil Gołębiowski z KMP Lublin.

Policjanci zatrzymali 18-latka bezpośrednio po odebraniu pieniędzy. Miał przy sobie koperty z gotówką należącą do emerytki. Podczas interwencji funkcjonariusze ujawnili również nóż. Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Następnego dnia podejrzany usłyszał zarzut udziału w oszustwie. Po przesłuchaniu w prokuraturze został doprowadzony do sądu, który zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Za zarzucany czyn grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

