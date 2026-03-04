Wyniki LOTTO 4.03.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

2026-03-04 14:10

Wyniki Lotto 4 marca 2026 to kompletne zestawienie szczęśliwych liczb z dzisiejszych losowań gier Multi Multi, Ekstra Pensja, Mini Lotto oraz Kaskada. Sprawdź swoje kupony i przekonaj się natychmiast, czy wytypowane przez Ciebie numery oznaczają dzisiejszą wygraną. Poniżej publikujemy aktualne zestawienie dla wszystkich graczy szukających oficjalnych rezultatów z 4.03.2026 roku.

Wyniki MultiMulti 4.03.2026

Godzina 14:00: 19, 21, 31, 32, 37, 44, 45, 49, 50, 54, 56, 61, 62, 63, 65, 67, 71, 72, 73, 75 oraz dodatkowo 75.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 4.03.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 4.03.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 4.03.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
