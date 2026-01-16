Nie żyje 41-letni mężczyzna. Tragiczny wypadek w Lublinie

41-letni mężczyzna wykonywał prace związane z odśnieżaniem dachu zadaszenia parkingu przy jednym z marketów

W trakcie pracy pękła jedna z płyt zadaszenia, co doprowadziło do upadku z wysokości

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe

Poszkodowany został przetransportowany do szpitala

Pomimo udzielonej pomocy medycznej mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń

Policjanci, działając pod nadzorem prokuratora, przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia. Ciało zmarłego zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, która ma pomóc w ustaleniu bezpośredniej przyczyny zgonu. O wypadku został również poinformowany Państwowy Inspektorat Pracy.

- Obecnie prowadzone są dalsze czynności wyjaśniające. Policjanci przesłuchują świadków, zabezpieczają dokumentację oraz ustalają dokładne okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia - informuje podinspektor Kamil Gołębiowski.

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania prac na wysokości, zwłaszcza w okresie zimowym. Opady śniegu, niskie temperatury oraz oblodzenie znacząco zwiększają ryzyko groźnych wypadków. Tego rodzaju prace powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i z użyciem odpowiednich zabezpieczeń.