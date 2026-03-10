Samochód wjechał pod pociąg towarowy. Trzy osoby trafiły do szpitala

Do tego groźnego wypadku doszło we wtorek (10.03) w Lubyczy Królewskiej. Samochód osobowy, którym podróżowało 5 osób, wjechał pod nadjeżdżający pociąg towarowy. Na miejsce skierowano liczne służby ratunkowe, w tym dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wypadek w Lubyczy Królewskiej. Samochód wjechał pod pociąg towarowy

  • wypadek wydarzył się 10 marca około godz. 8 w Lubyczy Królewskiej (woj. lubelskie)
  • samochód z pięcioma osobami wjechał pod pociąg towarowy
  • zdarzenie miało miejsce na niestrzeżonym przejeździe bez rogatek i sygnalizacji
  • na miejscu pracują służby, w tym dwa śmigłowce LPR
  • trzy osoby zostały przetransportowane do szpitala
  • kierowcą auta był 19-letni mieszkaniec Lubyczy Królewskiej
  • kierowca i maszynista byli trzeźwi

Na przejeździe kolejowym w Lubyczy Królewskiej doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem samochodu osobowego i pociągu towarowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 19-letni mieszkaniec gminy Lubycza Królewska, kierujący volvo, z nieustalonych przyczyn uderzył w lokomotywę stojącą na przejeździe.

Autem podróżowało pięć osób. Wszystkie były przytomne i trafiły do szpitali, a dwie z nich zostały przetransportowane śmigłowcami pogotowia ratunkowego do Zamościa i Rzeszowa. Policjanci sprawdzili trzeźwość 19-letniego kierowcy oraz 59-letniego maszynisty – obaj byli trzeźwi. Na miejscu wciąż prowadzone są czynności wyjaśniające, a droga pozostaje zablokowana.

