Samochód wjechał pod pociąg towarowy. Trzy osoby trafiły do szpitala

wypadek wydarzył się 10 marca około godz. 8 w Lubyczy Królewskiej (woj. lubelskie)

samochód z pięcioma osobami wjechał pod pociąg towarowy

zdarzenie miało miejsce na niestrzeżonym przejeździe bez rogatek i sygnalizacji

na miejscu pracują służby, w tym dwa śmigłowce LPR

trzy osoby zostały przetransportowane do szpitala

kierowcą auta był 19-letni mieszkaniec Lubyczy Królewskiej

kierowca i maszynista byli trzeźwi

Na przejeździe kolejowym w Lubyczy Królewskiej doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem samochodu osobowego i pociągu towarowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 19-letni mieszkaniec gminy Lubycza Królewska, kierujący volvo, z nieustalonych przyczyn uderzył w lokomotywę stojącą na przejeździe.

Autem podróżowało pięć osób. Wszystkie były przytomne i trafiły do szpitali, a dwie z nich zostały przetransportowane śmigłowcami pogotowia ratunkowego do Zamościa i Rzeszowa. Policjanci sprawdzili trzeźwość 19-letniego kierowcy oraz 59-letniego maszynisty – obaj byli trzeźwi. Na miejscu wciąż prowadzone są czynności wyjaśniające, a droga pozostaje zablokowana.

