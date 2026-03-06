Wyniki LOTTO 6.03.2026 - losowanie EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

2026-03-06 14:20

Poznaj oficjalne wyniki Lotto z piątku 6 marca 2026 roku i przekonaj się, czy Twoje liczby pokrywają się z tymi wylosowanymi przez maszyny losujące. Publikujemy najnowsze zestawy dla gier EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensja, MiniLotto oraz Kaskada, dając Ci błyskawiczny wgląd w dzisiejsze szanse na fortunę. Sprawdź, czy Twoje wytypowane liczby oznaczają główną wygraną i czy dzisiejsze losowanie odmieni Twój stan konta.

Wyniki EuroJackpot 6.03.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 6.03.2026

Godzina 14:00: 2, 5, 8, 9, 10, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 40, 58, 61, 64, 69, 71, 73, 76, 80 oraz dodatkowo 20.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 6.03.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 6.03.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 6.03.2026

Godzina 14:00: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 20, 23, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
