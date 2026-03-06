Najlepiej płatny zawód w Polsce. Detronizuje lekarzy i prawników

Jeszcze dekadę temu lista najbardziej pożądanych finansowo profesji była przewidywalna i stała. Królowali na niej przedstawiciele służby zdrowia, palestry oraz kadra zarządzająca wielkimi przedsiębiorstwami. Obecnie krajobraz płacowy uległ radykalnej transformacji za sprawą postępu cyfrowego. Nowoczesne technologie wykreowały stanowiska, które gwarantują rekordowe dochody, choć niedawno w ogóle nie funkcjonowały w świadomości pracodawców.

Inżynier sztucznej inteligencji nowym liderem zarobków

Branżowe raporty i szczegółowe analizy rynku nie pozostawiają złudzeń co do nowego lidera płac. Miano najbardziej dochodowego zawodu zyskał inżynier sztucznej inteligencji, czyli AI engineer. Jest to ekspert odpowiedzialny za budowanie zaawansowanych systemów bazujących na uczeniu maszynowym oraz przetwarzaniu gigantycznych zbiorów danych. Poziom wynagrodzeń na tym stanowisku dorównuje kwotom zarezerwowanym dotąd dla wąskiej elity.

Ile zarabia inżynier AI? Stawki sięgają 45 tys. zł miesięcznie

Gwałtowna ekspansja sztucznej inteligencji wymusiła na przedsiębiorstwach z rozmaitych sektorów poszukiwanie fachowców od inteligentnych systemów. Sektor bankowy, branża medyczna czy platformy e-commerce przeznaczają fortunę na procesy automatyzacji i analizy danych.

Popyt na specjalistów jest ogromny, co przekłada się na astronomiczne pensje. Dynamika wzrostu płac w tej gałęzi gospodarki jest imponująca. Eksperci od AI na stanowiskach kierowniczych mogą liczyć nawet na 45 tys. zł miesięcznie, co stawia ich na czele rankingów płacowych.

Cyberbezpieczeństwo i analiza danych gwarancją stabilnej pracy

Tempo zmian zachodzących w gospodarce jest bezprecedensowe, a analitycy są zgodni co do kierunku rozwoju kariery. W nadchodzących latach kluczową rolę odegrają osoby zajmujące się cyberbezpieczeństwem oraz zaawansowaną analizą danych. To właśnie ci specjaliści projektują narzędzia rewolucjonizujące działanie instytucji państwowych i prywatnych firm. Wybór ścieżki zawodowej związanej z nowymi technologiami zapewnia nie tylko wysokie uposażenie, ale również bezpieczeństwo zatrudnienia.