Wyniki LOTTO 5.03.2026 - losowanie Lotto, LottoPlus, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-03-05 13:30

Wyniki Lotto dzisiaj 5 marca 2026 roku to zestawienie szczęśliwych liczb, które mogą odmienić Twój los w grach Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada oraz Mini Lotto. Sprawdź, czy Twoje typy pokrywają się z wylosowanymi numerami i czy dzisiejsza pula powędruje właśnie na Twoje konto. Publikujemy aktualne wyniki dla wszystkich dzisiejszych losowań, umożliwiając błyskawiczną weryfikację skreślonych na kuponie cyfr.

Conrado Moreno zdradza nam szczegóły: „tak będzie wyglądać nowe studio LOTTO”. Szykują się duże zmiany

i

Autor: Robert Skowroński Maszyna losująca z żółtymi kulkami Lotto, widoczne liczby 24, 16 i 6. Mechanizm losujący kule w przezroczystej tubie, w tle bęben z kolejnymi piłkami. Artykuł na Super Biznes informuje o wynikach losowań, pomagając sprawdzić kupony i dowiedzieć się, czy padła wygrana.

Wyniki Lotto 5.03.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 5.03.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 5.03.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 5.03.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 5.03.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 5.03.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki