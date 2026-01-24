QUIZ. Sobotnia ortografia z nazwami zwierząt. Komplet punktów tylko dla znawców!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-01-24 10:20

Ortografia potrafi sprawić kłopot nawet wtedy, gdy wydaje się prosta. Codziennie używane słowa, znane od dzieciństwa, często kryją w sobie zaskakujące trudności. W dzisiejszym quizie przyjrzymy się nazwom zwierząt i sprawdzimy, jak dobrze radzisz sobie z poprawną pisownią.

Quiz

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Lublin SE Google News

Polska ortografia to prawdziwy labirynt znaków i reguł, w którym nawet doświadczeni użytkownicy języka potrafią się zgubić. Choć na co dzień piszemy intuicyjnie, wystarczy chwila nieuwagi, by wpaść w pułapkę! Zasady mieszają się z wyjątkami, a historia języka wciąż daje o sobie znać, czyniąc pisownię nie tylko narzędziem komunikacji, ale i intelektualnym wyzwaniem.

Jeszcze większe zaskoczenie kryje się w nazwach zwierząt. Te pozornie proste słowa, znane z bajek, podręczników i codziennych rozmów, często mają pisownię, która potrafi zbić z tropu. Egzotyczne pochodzenie, dawne formy językowe czy nieoczywiste zestawienia liter sprawiają, że nawet "zwykły" zwierz może stać się ortograficzną zagadką. Dasz radę zdobyć komplet punktów? Powodzenia!

QUIZ. Sobotnia ortografia z nazwami zwierząt. Komplet punktów tylko dla znawców!
Pytanie 1 z 10
Który zapis jest poprawny?

Polecany artykuł:

QUIZ. Sobotnia ortografia. Stworzyliśmy językowy tor przeszkód. Przejdziesz cho…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

QUIZ
QUIZ JĘZYKOWY