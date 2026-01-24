QUIZ. Sobotnia ortografia z nazwami zwierząt. Komplet punktów tylko dla znawców!

Polska ortografia to prawdziwy labirynt znaków i reguł, w którym nawet doświadczeni użytkownicy języka potrafią się zgubić. Choć na co dzień piszemy intuicyjnie, wystarczy chwila nieuwagi, by wpaść w pułapkę! Zasady mieszają się z wyjątkami, a historia języka wciąż daje o sobie znać, czyniąc pisownię nie tylko narzędziem komunikacji, ale i intelektualnym wyzwaniem.

Jeszcze większe zaskoczenie kryje się w nazwach zwierząt. Te pozornie proste słowa, znane z bajek, podręczników i codziennych rozmów, często mają pisownię, która potrafi zbić z tropu. Egzotyczne pochodzenie, dawne formy językowe czy nieoczywiste zestawienia liter sprawiają, że nawet "zwykły" zwierz może stać się ortograficzną zagadką. Dasz radę zdobyć komplet punktów? Powodzenia!