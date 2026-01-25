Więcej ludzi umiera niż się rodzi. Fatalny trend utrzymuje się w Polsce

Ludności w Polsce ubywa. Dane GUS dają do myślenia

Według wstępnych danych GUS na koniec października 2025 roku liczba ludności Polski wyniosła około 37,36 mln osób. Dla porównania, rok wcześniej – na koniec października 2024 roku – było to około 37,52 mln. Oznacza to spadek populacji aż o 160 tysięcy osób w ciągu zaledwie roku.

Coraz mniej urodzeń. Trend spadkowy się pogłębia

Wstępne dane GUS opublikowane 23 grudnia 2025 roku jednoznacznie wskazują, że liczba urodzeń wciąż maleje. W okresie od stycznia do października 2025 roku w Polsce odnotowano około 202 tysiące urodzeń. To wyraźnie mniej niż w analogicznym okresie 2024 roku, kiedy przyszło na świat około 214 tysięcy dzieci. Dla porównania, w 2010 roku w pierwszych dziesięciu miesiącach roku odnotowano aż 352 tysiące urodzeń, czyli o 150 tysięcy więcej niż w tym samym okresie 2025 roku.

Ujemny przyrost naturalny nie daje złudzeń

Od stycznia do października 2025 roku w Polsce zmarło około 337 tysięcy osób, czyli o niespełna 900 osób mniej niż rok wcześniej. Mimo tego bilans pozostaje dramatyczny. Ujemny przyrost naturalny wyniósł około –135 tysięcy, podczas gdy w analogicznym okresie 2024 roku było to około –125 tysięcy. W samym październiku 2025 roku urodziło się 20,5 tysiąca dzieci, a zmarło 35 tysięcy osób. Rok wcześniej, w październiku 2024 roku, urodzeń było 21,4 tysiąca, a zgonów 35,9 tysiąca.

Dane GUS jasno pokazują, że Polska mierzy się z poważnym kryzysem demograficznym. Spada liczba urodzeń, utrzymuje się wysoka liczba zgonów, a coraz mniej osób decyduje się na formalne związki. To wyzwanie, które w najbliższych latach będzie miało ogromny wpływ na rynek pracy, system emerytalny i przyszłość całego kraju.