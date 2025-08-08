Polacy zarabiają mniej, niż się wydaje. Dane GUS nie pozostawiają złudzeń

Średnie wynagrodzenie w Polsce w sierpniu 2025 roku przekraczało 9 tys. zł brutto, jednak mediana wyniosła 7166 zł, co lepiej odzwierciedla zarobki większości Polaków.

W sektorze publicznym mediana wynagrodzeń w lutym 2025 wyniosła 9647,50 zł, a w sektorze prywatnym 6321,84 zł.

Mediana wynagrodzeń mężczyzn w lutym 2025 wyniosła 7275,20 zł, a kobiet 7060,44 zł, co wskazuje na utrzymującą się lukę płacową.

Ile naprawdę zarabiają Polacy?

Co miesiąc media informują o rosnących wynagrodzeniach, a tzw. "średnia krajowa" przekracza już 9 tysięcy złotych brutto. Brzmi imponująco, ale czy rzeczywiście oddaje to, ile faktycznie trafia na konta większości pracujących? Coraz więcej ekspertów zwraca uwagę, że przeciętne wynagrodzenie nie odzwierciedla realiów. Wysokie pensje menedżerów i prezesów zawyżają statystyki, a zwykli pracownicy patrzą na te liczby z niedowierzaniem. Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie dane o medianie wynagrodzeń i to właśnie ona daje znacznie pełniejszy obraz sytuacji finansowej Polaków.

Tyle naprawdę zarabiają Polacy. Mediana pokazuje, jak jest naprawdę

Jak czytamy na portalu biznes.interia.pl, GUS podaje, że przeciętne wynagrodzenie w lutym 2025 r. wyniosło 9362 zł brutto, ale średnia zawyżana jest przez wysokie pensje w dużych firmach. Dużo bardziej miarodajna jest mediana, która wyniosła 7166 zł, czyli o 23,5 proc. mniej i lepiej oddaje rzeczywistość.

Dodatkowo z danych wynika jasno, że zarobki różnią się w zależności od sektora zatrudnienia. W lutym:

w sektorze publicznym mediana wyniosła 9647,50 zł

w sektorze prywatnym jedynie 6321,84 zł

Różnice widoczne są także pomiędzy kobietami i mężczyznami:

mediana wynagrodzeń mężczyzn: 7275,20 zł

mediana kobiet: 7060,44 zł

Choć różnica nie jest ogromna, to jednak wciąż utrzymuje się luka płacowa, mimo wzrostu udziału kobiet na rynku pracy i ich coraz większej obecności w zawodach specjalistycznych.

Ile naprawdę zarabiamy? Obraz bliższy rzeczywistości

Dane o medianie to jedno z najważniejszych narzędzi do zrozumienia prawdziwej sytuacji finansowej Polaków. Pozwala odrzucić złudzenie jakie daje "średnia krajowa" i pokazać, z czym realnie mierzy się większość społeczeństwa.

Większość Polaków nie zarabia ponad 9 tysięcy złotych. Zarobki poniżej 7 tysięcy brutto są rzeczywistością połowy pracujących i to bez uwzględniania kosztów życia, inflacji czy obciążeń kredytowych. Nic więc dziwnego, że analiza danych o medianie ma coraz większe znaczenie w debacie publicznej i społecznej.