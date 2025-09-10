Rosyjski dron spadł na dom w Wyrykach. Huk był ogromny. "Chwilowo straciłam słuch"

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-09-10 12:06

Wydarzenia, do których doszło w nocy z 9 na 10 września, wstrząsnęły całą Polską. We wschodniej części kraju doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Jeden z nich spadł w Wyrykach (woj. lubelskie),. Wczesnym porankiem mieszkańcy wsi zostali postawieni na równe nogi. Obudził ich hałas przelatujących samolotów i huk drona, który rozbił się na jednym z budynków, uszkadzając go.

Lublin SE Google News

Dron spadł na dom w Wyrykach

Na terytorium Polski spadło kilka rosyjskich dronów. Ich szczątków poszukuje około 12 tysięcy policjantów. Maszyny spadły m.in. w województwie lubelskim, a także w większej odległości od granicy, bo w woj. łódzkim. Do najpoważniejszego incydentu doszło w miejscowości Wyryki, gdzie dron uszkodził dach budynku mieszkalnego i zaparkowany obok samochód. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Polecany artykuł:

Nocny atak rosyjskich dronów i naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Tak…

- Kawę piłam wcześniej, bo ja bardzo rano wstaję. A poza tym latały samoloty - mówi jedna z mieszkanek wsi w rozmowie z dziennikarzem Radia ESKA.

Huk spadającego drona był bardzo głośny.

- Chwilowo straciłam słuch - dodaje kobieta.

Uszkodzony dach i strop. "Do rozbiórki"

Mieszkańcy Wyryk pobiegli w miejsce, z którego było słychać głośny huk. Okazało się, że budynek jest uszkodzony. Spadający dron przebił się przez dach i strop, niemal wpadając do wnętrza mieszkania.

- Domu nie ma praktycznie. Już do rozbiórki - dodaje mieszkanka Wyryk. - Jak tam telewizji żeśmy oglądali, ja oglądałam, to ściany popękane, to wszystko dziura w suficie. To do czego on się nadaje?

Władze zapewniły pomoc poszkodowanym

Władze gminy zaopiekowały się poszkodowanymi mieszkańcami.

- Zabezpieczyliśmy naszej strony rodzinę, jeżeli chodzi o zastępcze miejsca noclegowe i opiekę psychologiczną - mówi na antenie Radia ESKA Bernard Błaszczuk wójt gminy Wyryki. - Czekamy na to, aby można było wejść na teren posesji i zabezpieczyć zwierzęta, które tam pozostały.

Jak dodał wójt, całą sytuację najbardziej przeżywa małżeństwo mieszkające w uszkodzonym budynku, które jest teraz w bezpiecznym miejscu w urzędzie gminy.

Na chwilę obecną, wciąż nie wiadomo, w jakim stanie jest uszkodzony budynek.

- Na razie nie udało się ocenić skali zniszczeń, w budynku chwilowo jest policja straż pożarna i zabezpieczają szczątki dronu, mogliśmy tylko ocenić jak to wygląda z zewnątrz - dodaje Mariusz Zańko, starosta włodawski. - Na pewno jest cały zniszczony dach i strop. Nie wiadomo, czy budynek będzie się nadawał do zamieszkania.

Z powodu działań służb przejazd przez Wyryki jest wciąż utrudniony.

Zniszczony przez drona dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki
14 zdjęć

Polecany artykuł:

Rosyjski dron spadł w Zamościu? Prokuratura odniosła się do plotek o rozbitym d…
Sonda
Czy opuściłbyś kraj w razie wojny?
W Czosnówce w woj. lubelskim odnaleziono pierwszego zestrzelonego drona
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DRONY
DRON
WOJSKO
ROSJA
WOJSKO POLSKIE
WOJNA W UKRAINIE