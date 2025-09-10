Rosyjskie drony spadły w Polsce. Szuka ich 12 tysięcy policjantów!

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez drony, na terenie czterech województw trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza. Jak informuje Komenda Główna Policji, w działania zaangażowanych jest aż 12 tysięcy policjantów. Funkcjonariusze pracują w trybie alarmowym, a ich głównym zadaniem jest zabezpieczenie potencjalnych miejsc znalezienia szczątków dronów i natychmiastowe poinformowanie o tym Wojska Polskiego. Sytuacja jest poważna.

12 tysięcy policjantów szuka dronów

Jak poinformowała KGP na platformie X, szef policji gen. insp. Marek Boroń uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Komendanci wojewódzcy z garnizonów lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego i mazowieckiego pozostają w stałym kontakcie z wojewodami. Odbyły się również odprawy sztabowe z udziałem szefów wskazanych garnizonów policji.

„W działania związane z poszukiwaniem szczątków dronów zaangażowanych jest ok. 12 tys. policjantów. W przypadku znalezienia obiektów policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia i informują żołnierzy. Funkcjonariusze tych jednostek pracują w trybie alarmowym, co wiąże się z podwyższoną gotowością do podejmowania działań”

– czytamy w komunikacie KGP.

Apel policji: Nie dotykaj, informuj!

Policja apeluje do wszystkich obywateli o zachowanie ostrożności. W przypadku znalezienia jakichkolwiek szczątków nieznanych obiektów, pod żadnym pozorem nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani przenosić. Najważniejsze jest natychmiastowe poinformowanie służb mundurowych o takim znalezisku.

Rosyjskie drony nad Polską

Jak informuje KGP, w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów, a w przypadku tych, które mogły stanowić zagrożenie, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych (RSZ) zdecydował o neutralizacji. Wojsko i służby poszukują teraz szczątków tych maszyn.

Bieżące informacje o sytuacji związanej z nocnymi wydarzeniami możecie śledzić w relacji na żywo w SE.pl.

W Czosnówce w woj. lubelskim odnaleziono pierwszego zestrzelonego drona
