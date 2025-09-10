Rosyjski dron spadł w Zamościu? Prokuratura odniosła się do plotek o rozbitym dronie

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2025-09-10 10:24

Po nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, w mediach społecznościowych zaczęły krążyć plotki o rzekomym upadku drona w Zamościu. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu, Rafał Kawalec odniósł się do tych informacji.

Lublin SE Google News

Prokuratura dementuje fałszywe informacje o dronie w Zamościu

Wydarzenia, do których doszło w nocy z 9 na 10 września, wywołały nie tylko ogromne zaniepokojenie i obawy wśród społeczeństwa, ale też spowodowało, że w mediach społecznościowych zaczęły się pojawiać niesprawdzone i często nieprawdziwe informacje. Jedna z nich dotyczyła rzekomego upadku drona w Zamościu.

Cytowany przez Polską Agencję Prasową prok. Rafał Kawalec stanowczo zdementował te doniesienia.

- Żadne służby i świadkowie nie informowali o takim zdarzeniu – podkreślił prokurator.

Polecany artykuł:

Nocny atak rosyjskich dronów i naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Tak…

Prokuratura reaguje na fake newsy

W związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych nieprawdziwymi informacjami, Prokuratura Okręgowa w Zamościu podjęła natychmiastowe działania w celu zdementowania plotek. Rzecznik Rafał Kawalec zapewnił, że żadne służby nie potwierdziły doniesień o rozbitym dronie.

Premier Tusk komentuje sytuację

Premier Donald Tusk, odnosząc się do incydentu z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, poinformował, że po raz pierwszy doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO. Podkreślił, że wszyscy sojusznicy traktują sytuację bardzo poważnie i na szczęście nie zanotowano żadnych ofiar.

Nie ufaj niesprawdzonym informacjom!

W sprawie wydarzeń, do których doszło we wschodniej części kraju, niezwykle ważne jest, by nie popadać w skrajności i nie wierzyć wszystkim plotkom i niepotwierdzonym doniesieniom. Warto śledzić aktualne komunikaty służb i władz, które przedstawiają najbardziej prawdziwy obraz rzeczywistości.

Gdzie znaleziono rosyjskie drony?

Przypomnijmy, w nocy z 9 na 10 września, w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, Polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. O godzinie 5:40 w miejscowości Czosnówka policjanci potwierdzili odnalezienie uszkodzonego dronaKolejny dron uszkodził dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki, 10 km od Włodawy. Elementy uszkodzonego drona znaleziono również w miejscowości Cześniki w powiecie zamojskim (woj. lubelskie). Kolejne szczątki rosyjskiego drona odnaleziono w Mniszkowie (woj. łódzkie). Według nieoficjalnych informacji, dron spadł po tym jak skończyło się mu paliwo.

Sonda
Czy Wojsko Polskie jest zdolne do obrony kraju w przypadku wojny?
W Czosnówce w woj. lubelskim odnaleziono pierwszego zestrzelonego drona
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DRONY
PROKURATURA
WOJSKO
ROSJA
WOJSKO POLSKIE
WOJNA W UKRAINIE