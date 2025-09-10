Drony nad Polską. Dron spadł na dom mieszkalny
W środę rano, 10 września, spokój mieszkańców Wyryk w województwie lubelskim został zakłócony przez upadek obiektu powietrznego. Jak potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl podinsp. Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, były to szczątki rosyjskiego drona. Obiekt ten uderzył w dach budynku mieszkalnego, a także uszkodził zaparkowany w pobliżu samochód.
Najważniejszą informacją, przekazaną przez rzecznika służb, jest fakt, że nikomu nic się nie stało.
W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, władze lokalne podjęły natychmiastowe kroki w celu zapewnienia wsparcia mieszkańcom oraz zarządzania kryzysem. Mariusz Zańko, starosta włodawski, w komunikacji z portalem WP, przekazał, że mieszkańcom dotkniętym incydentem zostanie udzielona pomoc psychologiczna. Jest to działanie mające na celu wsparcie psychiczne osób, które doświadczyły stresującego zdarzenia.
