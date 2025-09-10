Rosyjskie drony nad Polską. Szczątki maszyny spadły na dom

Zuzanna Sekuła
2025-09-10 8:15

W godzinach porannych w Wyrykach pod Włodawą doszło do incydentu, w wyniku którego szczątki niezidentyfikowanego obiektu, określanego jako dron, spadły na dom mieszkalny oraz samochód, informuje Wirtualna Polska. Na miejscu zdarzenia od wczesnych godzin porannych działają służby.

Drony

i

Autor: Anita Walczewska/ East News
Drony nad Polską. Dron spadł na dom mieszkalny

W środę rano, 10 września, spokój mieszkańców Wyryk w województwie lubelskim został zakłócony przez upadek obiektu powietrznego. Jak potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl podinsp. Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, były to szczątki rosyjskiego drona. Obiekt ten uderzył w dach budynku mieszkalnego, a także uszkodził zaparkowany w pobliżu samochód.

Najważniejszą informacją, przekazaną przez rzecznika służb, jest fakt, że nikomu nic się nie stało. 

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, władze lokalne podjęły natychmiastowe kroki w celu zapewnienia wsparcia mieszkańcom oraz zarządzania kryzysem. Mariusz Zańko, starosta włodawski, w komunikacji z portalem WP, przekazał, że mieszkańcom dotkniętym incydentem zostanie udzielona pomoc psychologiczna. Jest to działanie mające na celu wsparcie psychiczne osób, które doświadczyły stresującego zdarzenia.

System Antydronowy RTX

Drony
34 zdjęcia
Sonda
Czy boisz się wojny?
