Nocny atak rosyjskich dronów i naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Tak wyglądał przebieg zdarzeń

Nocny atak na Ukrainę. Naruszona przestrzeń powietrzna. Wojsko w stanie gotowości

Pierwsze informacje o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony pojawiły się około godz. 4:00. Po zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podjęło działania prewencyjne mające na celu zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej. W komunikacie wydanym w nocy z wtorku na środę, DORSZ poinformowało o aktywności polskich oraz sojuszniczych statków powietrznych. Systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego zostały postawione w stan najwyższej gotowości.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone. Rozpoczęto działania związane z poszukiwaniem i wskazaniem miejsc możliwego upadku elementów obiektów.

Cztery lotniska zamknięte

W związku z „nieplanowanymi działaniami militarnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa”, zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem Rzeszów-Jasionka oraz lotniskiem w Lublinie. Decyzja ta wpłynęła na funkcjonowanie tych portów lotniczych, powodując opóźnienia i zmiany w rozkładzie lotów.

Zamknięcie przestrzeni powietrznej dotyczyło również lotnisk w Warszawie i Modlinie, co dodatkowo utrudniło ruch lotniczy w Polsce.

Służby i żołnierze WOT w gotowości

Po godz. 5:00 Wojska Obrony Terytorialnej poinformowały, że żołnierze WOT otrzymać wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa: do 6 godzin w województwach: podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim, oraz do 12 godzin w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim.

W stanie gotowości znalazły się również inne służby, m.in. policja i straż pożarna.

Szczątki drona w Czosnówce

Pierwszy uszkodzony dron został znaleziony na polu w miejscowości Czosnówka koło Białej Podlaskiej - podała lubelska policja. Nikt nie ucierpiał. Na miejscu pojawiły się służby.

Mieszkańcy otrzymali alerty RCB

W związku z wydarzeniami we wschodniej części kraju, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców województwa lubelskiego z prośbą o ostrożność i zgłaszanie znalezisk związanych z dronami.

Alert RCB otrzymali łącznie mieszkańcy 7 województw. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało na platformie X, że wysłało alert do odbiorców z najpierw województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, a później także woj. mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

Wojsko wydaje komunikat

W wydanym komunikacie Sztab Generalny WP zaapelował do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i zgłaszanie wszelkich znalezisk związanych z dronami pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji.

„W trosce o bezpieczeństwo apelujemy do mieszkańców: w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić”

– podkreślono w komunikacie.

Wojsko apeluje o zgłaszanie każdego znaleziska pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki policji, co umożliwi szybkie i skuteczne zabezpieczenie terenu przez odpowiednie służby.

Odprawa w BBN i posiedzenie Rady Ministrów

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przed godz. 8:00 odbyła się odprawa związana z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrzna przez drony, z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska.

Po godz. 8:00 rozpoczęło się specjalne posiedzenie Rady Ministrów.

- Nie odnotowaliśmy żadnych ofiar. Trwają poszukiwania szczątków zestrzelonych dronów - poinformował premier. - Nie ma powodów do paniki, życie będzie toczyło się normalnie. Nie ma powodów, by wprowadzać restrykcje, które utrudniałyby życie obywateli - podkreślił.

Ministerstwo uspokaja: dzieci mogą iść do szkół

Ministra edukacji Barbara Nowacka uspokoiła rodziców i uczniów.

- Dzieci mogą normalnie iść do szkół. Nie ma zagrożenia. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych nie wydało zaleceń na temat stanu wyjątkowego — poinformowała Barbara Nowacka w rozmowie z Onetem.

Ministerstwo wydało również oficjalny komunikat, w którym czytamy, że "dzieci i nauczyciele mogą bezpiecznie udać się do szkół".

Wznowienie ruchu lotniczego

O godzinie 7:30, Lotnisko Chopina w Warszawie poinformowało o wznowieniu operacji lotniczych.

„Informujemy, że przestrzeń powietrzna nad Lotniskiem Chopina została ponownie otwarta”

– czytamy w komunikacie lotniska.

Pasażerowie zostali poproszeni o śledzenie bieżących informacji udostępnianych przez służby państwowe oraz poszczególne linie lotnicze, aby uzyskać aktualne dane dotyczące ich połączeń.

Około godz. 8:00 wznowiono ruch na lotniskach w Modlinie i Rzeszowie. Pomimo wznowienia operacji lotniczych w większości kraju, rejon Lublina pozostaje pod szczególnym nadzorem.

Szczątki drona uderzyły w dom. Kolejne znaleziska

Starosta włodawski Mariusz Zańko poinformował PAP, że dron uszkodził dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki, 10 km od Włodawy. Zastrzegł, że jeszcze nie wie, czy były to odłamki drona czy cała maszyna.

– Nikt nie ucierpiał. Służby działają od godz. 6:00. Jedziemy na miejsce, aby oszacować straty – podkreślił.

Elementy uszkodzonego drona znaleziono również w miejscowości Cześniki w powiecie zamojskim (woj. lubelskie).

- Z dotychczasowych ustaleń nie wynika, aby ktokolwiek został pokrzywdzony – poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu prok. Rafał Kawalec.

Około godz. 9:00 kolejne szczątki rosyjskiego drona odnaleziono w Mniszkowie (woj. łódzkie). Według nieoficjalnych informacji, dron spadł po tym jak skończyło się mu paliwo.

Minister obrony narodowej: "Za nami pracowita noc"

O godz. 9:00 w sprawie obecnej sytuacji zabrał głos szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Za nami bardzo pracowita noc dla wojska polskiego, dla wszystkich służb, dla pilotów, dla personelu naziemnego, dla wszystkich elementów bezpieczeństwa. Od godzin wieczornych wczoraj, zaraz po moim przybyciu do Londynu, byłem w kontakcie z gen. Kliszem, który podejmował decyzje o uruchomieniu sił i środków. Całą noc wszystkie systemy, wszystkie zasoby dostępne Polsce zostały uruchomione. Zadziałały systemy polskie, jak i procedury sojusznicze - mówił minister.

Bieżące informacje o sytuacji związanej z nocnymi wydarzeniami możecie śledzić w relacji na żywo w SE.pl.

Sonda Czy Wojsko Polskie jest zdolne do obrony kraju w przypadku wojny? Tak Nie Nie mam zdania