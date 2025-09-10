Rosja naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Jak się zachować w przypadku odnalezienia drona? Wojsko tłumaczy

Grzegorz Kluczyński
2025-09-10 7:09

Nocny nalot rosyjskich dronów i naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej wywołały natychmiastową reakcję Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wojsko wydało specjalny komunikat, w którym wyjaśnia, jak należy się zachować w przypadku znalezienia niebezpiecznego obiektu.

Dron klasy MALE AAROK

i

Autor: Turgis & Gaillard
Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję

Przypomnijmy, w nocy z 9 na 10 września, w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, Polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. O godzinie 5:40 w miejscowości Czosnówka policjanci potwierdzili odnalezienie uszkodzonego drona.

Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne. Część dronów, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów.

Ruch lotniczy nad wschodnią i centralną Polską został wstrzymany. Samoloty nie startują i nie lądują na lotniskach Chopina w Warszawie, w Modlinie, Rzeszowie i Lublinie.

W stan gotowości zostały postawione służby ratunkowe, w tym Państwowa Straż Pożarna.

Wojsko wydaje komunikat

W wydanym komunikacie wojsko zaapelowało do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i zgłaszanie wszelkich znalezisk związanych z dronami pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji.

„W trosce o bezpieczeństwo apelujemy do mieszkańców: w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić”

– podkreślono w komunikacie. Służby ostrzegają, że takie elementy mogą stanowić realne zagrożenie i wymagają pilnej interwencji patroli saperskich.

Co robić, gdy znajdziesz rosyjskiego drona? Wojsko alarmuje

Sztab Generalny WP w swoim apelu stanowczo podkreśla, że wszelkie fragmenty zestrzelonych dronów mogą być niebezpieczne.

„Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie”

– czytamy w komunikacie. Wojsko apeluje o zgłaszanie każdego znaleziska pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji, co umożliwi szybkie i skuteczne zabezpieczenie terenu przez odpowiednie służby.

Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Jak reagować?

W związku z incydentem naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, Sztab Generalny WP wydał jasne instrukcje dla mieszkańców. Podkreślono, że priorytetem jest unikanie kontaktu z potencjalnie niebezpiecznymi obiektami i natychmiastowe informowanie odpowiednich służb.

