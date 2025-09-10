Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Mieszkańcy otrzymują ważne alerty

2025-09-10 7:47

Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali pilny alert RCB w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Trwa operacja neutralizacji obiektów i poszukiwania zestrzelonych maszyn. - W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granice RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Zachowaj spokój - przestrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

  • W nocy z 9 na 10 września polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez rosyjskie drony, co wywołało reakcję służb.
  • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców województwa lubelskiego z prośbą o ostrożność i zgłaszanie znalezisk związanych z dronami.
  • Sztab Generalny WP zaapelował, by nie zbliżać się do zestrzelonych dronów lub ich fragmentów i zgłaszać znaleziska pod numer 112 lub na policję.
  • Uszkodzony dron został znaleziony w Czosnówce koło Białej Podlaskiej, a policja prowadzi czynności wyjaśniające.

Drony nad Polską. Pilny alert RCB dla województwa lubelskiego

W nocy z wtorku na środę (9/10 września) polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez rosyjskie drony, co spowodowało natychmiastową reakcję służb. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny alert dla mieszkańców województwa lubelskiego, wzywając do zachowania ostrożności i informowania o wszelkich znaleziskach związanych z dronami. - Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granice RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Zachowaj spokój – brzmiała wiadomość rozesłana do mieszkańców przed godziną 7:00.

Sztab Generalny Wojska Polskiego również wydał apel do mieszkańców, podkreślając potencjalne zagrożenie związane z odnalezionymi dronami lub ich fragmentami. - W trosce o bezpieczeństwo apelujemy do mieszkańców: w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić. Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie. Prosimy, aby każde znalezisko zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren – zaapelowano w mediach społecznościowych.

Pierwszy dron znaleziony pod Białą Podlaską

Pierwszy uszkodzony dron został odnaleziony na polu w miejscowości Czosnówka pod Białą Podlaską. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie poinformowała o znalezisku, dodając, że powiadomiono już odpowiednie służby i trwają czynności wyjaśniające.

