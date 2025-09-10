Wojska Obrony Terytorialnej postawione w stan gotowości. Chodzi o naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w środę, 10 września, o "wielokrotnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu: dron". W związku z tym w stan gotowości postawiono Wojska Obrony Terytorialnej. Drony pojawiły się w momencie kolejnego ataku Rosji na cele znajdujące się na Ukrainie. Trwa operacja identyfikacji i neutralizacji obiektów.
