Wojska Obrony Terytorialnej postawione w stan gotowości! Chodzi o naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w środę, 10 września, o "wielokrotnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu: dron". W związku z tym w stan gotowości postawiono Wojska Obrony Terytorialnej. Drony pojawiły się w momencie kolejnego ataku Rosji na cele znajdujące się na Ukrainie. Trwa operacja identyfikacji i neutralizacji obiektów.

i Autor: @terytorialsi/x.com/ X (Twitter) W trakcie ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, przestrzeń powietrzna Polski została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron.