W nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Na terytorium woj. lubelskiego w trzech miejscach znaleziono szczątki dronów. Najpoważniejsza sytuacja była w miejscowości Wyryki, gdzie dron uszkodził dach budynku mieszkalnego oraz zaparkowany obok samochód. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. - W nocy coś spadło na dach, nie wiemy, co to było. Służby zabezpieczają to miejsce. Odwołaliśmy wszystkie zajęcia w szkołach i przedszkolach - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską wójt gminy Wyryki Bernard Błaszczuk.

- Niepokojące wydarzenia w naszym regionie! Dziś w mojej miejscowości Czosnówka spadł dron – na szczęście upadł na pole, z dala od zabudowań i nikomu nic się nie stało. Niestety, gorzej było w miejscowości Wyryki (pow. włodawski). Tej nocy dron uderzył w dom mieszkalny. To cud, że nikt nie ucierpiał. Te wydarzenia pokazują, jak blisko nas są zagrożenia, o których jeszcze niedawno myśleliśmy, że dotyczą wyłącznie frontu wojny na Ukrainie. Musimy mówić głośno o bezpieczeństwie naszych rodzin i domów - napisał poseł Dariusz Stefaniuk.

- W trosce o bezpieczeństwo apelujemy do mieszkańców: w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić. Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie. Prosimy, aby każde znalezisko zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren - informuje Sztab Generalny Wojska Polskiego.